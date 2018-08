Política

La oposición insta a Urkullu a posicionarse antes de apoyar sus cuentas

25/10/2017

El Gobierno de PNV y PSE necesita el apoyo de EH Bildu, Elkarrekin Podemos o PP para aprobar su proyecto de presupuestos.

La oposición en el Parlamento Vasco ha advertido hoy al lehendakari, Iñigo Urkullu, de que debe elegir si las cuentas para 2018 serán "los presupuestos del 155" (en referencia al artículo de la Constitución) o si prefiere el apoyo de los "independentistas" o de los "populistas".

La portavoz de EH Bildu, Maddalen Iriarte, y los parlamentarios de Elkarrekin Podemos, Julen Bollaín, y del PP, Antón Damborenea, han opinado hoy sobre el proyecto de presupuestos aprobado ayer por el Gobierno de PNV y PSE, que no tienen mayoría en la Cámara autonómica, a falta de un escaño.

La coalición soberanista, que el viernes se reunirá con el consejero de Hacienda y Economía, Pedro Azpiazu, para ser informados de las cuentas, ha dicho que el PNV tiene que decidir "qué es lo que quiere", porque "hay dos acuerdos posibles: el acuerdo del 155 con el PP y el PSE o el acuerdo con EH Bildu que responde al sentir de la mayoría social que reivindica el derecho a decidir".

Iriarte no ha aclarado si el apoyo de los socialistas a la aplicación en Cataluña del artículo 155 de la Constitución condicionará un hipotético respaldo de su partido a las cuentas y se ha limitado a decir que habrá que ver qué pasa con este "golpe de Estado en toda regla", al tiempo que ha mostrado su deseo de que el Senado "recapacite y vote en contra".

Sobre los grandes números de los presupuestos, la portavoz abertzale los encuentra "insuficientes" en materia de educación, salud, políticas sociales y desarrollo económico.

Desde el PP, que este año ha permitido la aprobación de las cuentas con su abstención, se ha emplazado al Ejecutivo a elegir si quiere la "estabilidad" que representan los populares o si prefiere pactar las cuentas con "populistas e independentistas".

Damborenea, que ha expresado su malestar por que el Ejecutivo no se haya puesto en contacto previamente con el PP para hablar sobre los presupuestos, ha advertido de que el Gobierno de Iñigo Urkullu no tiene garantizado su apoyo: "Estos no son nuestros presupuestos, no nos gustan, no tenemos ninguna necesidad de aprobarlos", ha advertido.

Preguntado por si los populares podrían apoyar las cuentas vascas aunque el PNV no respalde las estatales, ha dicho únicamente que ambos procedimientos llevan "caminos y plazos distintos". El PP, ha dicho, está dispuesto a llegar a acuerdos en Euskadi pero al mismo tiempo ha advertido al Gobierno autonómico de que el País Vasco, como Cataluña, "no es una isla".

El parlamentario de Elkarrekin Podemos Julen Bollain ha expresado por su parte el temor de su grupo a que el Gobierno Vasco pacte de nuevo las cuentas con el PP, como ya ha hecho este año.

"Todavía ni siquiera hemos visto el proyecto entero pero los precedentes sinceramente no ayudan. El año pasado se pactó con el PP y no vemos que vaya a haber mucho problema para hacerlo este año también", ha apuntado.

Preguntado por si su grupo apoyaría las cuentas vascas aunque el PSOE defienda la aplicación en Cataluña del artículo 155, ha señalado que la postura al respecto se tomará en función de lo que ocurra mañana en el Parlament y el viernes en el Senado.

En cualquier caso, Bollain ha considerado "evidente" que los modelos económicos de Elkarrekin Podemos y del Gobierno Vasco son "muy diferentes", aunque su grupo intentará influir en el presupuesto en todo lo que pueda.

