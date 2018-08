Política

Cataluña

Sáenz de Santamaría dice que el 155 busca 'rescatar' a Cataluña

AGENCIAS | REDACCIÓN

26/10/2017

El Gobierno español aplicará el 155 de manera 'gradual' al aceptar el Senado la enmienda presentada por el PSOE durante la comisión del 155.

La comisión conjunta encargada de tramitar las medidas del Gobierno contra la Generalitat al amparo del artículo 155 de la Constitución ha acordado hoy introducir en la propuesta una enmienda socialista en favor de la "aplicación gradual" de los preceptos planteados por el Ejecutivo.

Sáenz de Santamaría

La vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, ha defendido "rescatar" Cataluña de quienes se empeñan en ponerla "fuera de la ley".



En su intervención en la Comisión del Senado durante el debate del acuerdo para aplicar el artículo 155 de la Constitución, Sáenz de Santamaría ha acusado a los independentistas de "echar por tierra la mejor Cataluña de su historia".



Una Cataluña "emprendedora y dinámica, acogedora y abierta", que era el "orgullo de todos los catalanes y españoles", ha subrayado la vicepresidenta.



Y ha subrayado que no se puede "olvidar" esa Cataluña. "Tenemos que rescatarla por mucho que algunos se empeñen en ponerla fuera de la ley", ha añadido.

La comisión del Senado que estudia el acuerdo del Gobierno español con las medidas para aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña ha comenzado esta tarde en la Cámara Alta con la intervención de la senadora ponente Clara San Damián.

Además de la vicepresidenta, otros siete miembros del Ejecutivo de Mariano Rajoy asisten a la comisión del Senado.

PP

El portavoz del PP en el Senado, José Manuel Barreiro, ha advertido hoy de que no se puede permitir que la falta de lealtad a la Constitución continúe más tiempo en Cataluña y ha expresado su apoyo a la aplicación del 155 por ser una decisión necesaria, leal con España y que se ajusta a derecho.

En la comisión, Barreiro ha hablado de momento histórico y ha subrayado que nadie puede entender la "falta de lealtad" al Estado de derecho protagonizada por la Generalitat.

Ha criticado el "victimismo" de los independentistas y ha recalcado que no se trata de un debate entre España y Cataluña ni entre el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, y el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

Se trata, ha incidido, de democracia y respeto a las libertades y, por eso, ha enmarcado el apoyo de su grupo parlamentario al Gobierno dentro de un "ejercicio de lealtad constitucional".

PSOE

El PSOE ha defendido hoy buscar "una última salida antes de caer en el precipicio" en Cataluña y ha abogado por dejar abierta esa salida al gobierno de la Generalitat.

Así lo ha apuntado el portavoz socialista en el Senado, Ander Gil, quien ha insistido, por eso, en defender las propuestas de mejora que ha presentado su grupo al texto aprobado por el Gobierno el pasado sábado para aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

En este sentido ha defendido la "reversibilidad" por la que apuesta el PSOE: "Todo es susceptible aún de volver a su cauce". Debe haber, ha insistido, "un hilo de esperanza".

A pesar de la declaración institucional del president Carles Puigdemont en la que ha descartado convocar elecciones, Ander Gil le ha recordado que todavía puede echar marcha atrás y convocar elecciones. "Algo solo es inevitable cuando ya ha ocurrido", le ha reiterado.

"En las últimas horas del penúltimo día todavía está en su mano, le interpelo en nombre de los socialistas para que convoque elecciones y evite el desastre del que Cataluña tardará mucho tiempo en recuperarse", ha pedido Ander Gil.

Unidos Podemos

El portavoz de Unidos Podemos en la comisión, Óscar Guardingo, ha mostrado su rechazo a las medidas propuestas por el Ejecutivo que, entre otras cosas, suponen, a su juicio, la "castración" de las funciones del Parlament.

Guardingo, que ante la afonía de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha comenzado recomendándole que se cuide la voz porque "la voz y la palabra son importantes para el diálogo", ha lamentado que se haya tenido que marchar el representante de la Generalitat porque no se le ha permitido intervenir.

"¿Creen que pueden dar ejemplo de pluralidad los que llevan Televisión Española a TV3?", ha preguntado.

PDeCAT

Por su parte, PDeCAT ha expresado su rechazo en la comisión las medidas extraordinarias del para Cataluña, asegurando que es un ataque "en toda regla" del Ejecutivo español "a todos los españoles" y ha asegurado que se trata de los Decreto de Nueva Planta del rey Felipe VI, además de recuperar el "espíritu del franquismo".

En su intervención en el turno en contra al 155, el portavoz del PDeCAT, Josep Lluís Cleries, ha asegurado que estas medidas se tratan de un "golpe de Estado" del "nacionalismo español, del gobierno español, del PSOE y de Ciudadanos contra las instituciones democráticas" con una aplicación "tan dura" del 155.

Y ha señalado que la forma en la que se pretende aplicar el 155 resulta un "ataque a la democracia" y a las instituciones catalanas. "A todos los catalanes, piensen lo que piensen", ha subrayado.

PNV

El senador del PNV Jokin Bildarratz ha reclamado a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría que "toda la acción de su gobierno vaya dirigida, no a aplicar el 155, sino a la búsqueda de un acuerdo" que evite dicha aplicación, lo que a su juicio no se producirá si el Gobierno no acepta que Cataluña es "un pueblo".

"Les guste o no, Cataluña no es únicamente una comunidad autónoma y Euskadi tampoco, porque son un pueblo, y no aceptar esta realidad es desconocer por dónde puede ir una solución, porque no conocen dónde está el problema", ha argumentado.

Bildarratz ha sostenido que, "mientras hay vida, hay esperanza" y todavía puede desbloquearse el problema con Cataluña si el Gobierno pone "todos sus esfuerzos" en una vía de acuerdo con el president Puigdemont.

No permiten hablar al delegado del Govern en Madrid

El delegado de la Generalitat de Cataluña en Madrid, Ferran Mascarell, ha lamentado que no se le haya dejado finalmente defender en el Senado las alegaciones contra la aplicación del artículo 155, por no ser considerado miembro del Govern, y ha calificado esta negativa de la Cámara Alta como "una expresión sublime de justamente la escasa voluntad de diálogo".

En declaraciones a los medios de comunicación, ha argumentado que "el diálogo se establece hablando" y ha criticado el deslizamiento "hacia una pendiente en la que todos los aspectos de la vía democrática se utilizan cada vez más en sentido autoritario".

"Estamos ratificando que no hay ninguna voluntad de diálogo y que así es muy difícil llegar a acuerdos. Al final se entiende el porqué de la situación en Cataluña. Nadie quiere escuchar la razón de los ciudadanos catalanes que apuestan por la independencia y que apuestan por la democracia", ha declarado Mascarell, quien ha concluido que la decisión de la Mesa del Senado "en nada contribuye a la mejor solución" de la situación que se vive en Cataluña.