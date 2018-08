Política

ACTO EN DONOSTIA

Mendia aboga por 'afianzar acuerdos entre diferentes' en presupuestos y autogobierno

AGENCIAS | REDACCIÓN

19/11/2017

La secretaria general del PSE-EE ha inaugurado la exposición itinerante 'Caminos de libertad 1977-2017', donde ha censurado el "victimismo de los aprendices de libertarios, los independentistas"

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha mostrado la disposición de los socialistas a "afianzar los acuerdos entre diferentes" en Euskadi, así como a "extenderlos a las decisiones que afectan a la vida diaria de los ciudadanos" y "ampliarlas hasta donde seamos capaces, sea en presupuestos o sea en autogobierno, con un método, reconocimiento de la pluralidad, diálogo, acuerdo y legalidad", porque ese es el "camino seguro" para lograr "más derechos, más libertades".

Mendia se ha pronunciado en estos términos en el acto inaugural de la exposición itinerante 'Caminos de libertad 1977-2017', sobre la trayectoria de los socialistas en Euskadi durante los últimos 40 años, de la Fundación Ramón Rubial, en la Casa del Pueblo de Donostia-San Sebastián.

En la inauguración se ha hecho entrega de 49 diplomas a militantes de las agrupaciones socialistas de Donostia-San Sebastián, Irun, Zumarraga, Errenteria, Lasarte-Oria, Pasaia y Hondarribia que llevan 40 años afiliados al partido.

En su intervención, Mendia ha recordado también a compañeros de partido asesinados por ETA como Isaías Carrasco, Enrique Casas o Ernest Lluch, de cuyo asesinato se cumplirán pasado mañana 17 años, y ha destacado que ahora que ETA no mata "truenan voces llenas de la palabra democracia y libertad", pero "los voceros no saben, no se hacen ni una pequeña idea, de lo que ha costado que sigan llenando de ruido todo el espectro mediático". "Tantas voces que desprecian la larga lucha de otros, de nosotros, para que ellos hoy puedan decir lo que quieran", ha lamentado.

En este sentido, ha criticado a los independentistas, a lo que se ha referido como "aprendices de libertarios", y ha destacado que "su victimismo es un auténtico insulto a tantos luchadores por la libertad". A ellos les ha recordado que "hoy pueden hacer vida normalizada en nuestro país, que pueden expresar su ambición independentista si quieren, que les permite gobernar instituciones a las que desprecian".