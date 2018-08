Política

Campaña electoral Cataluña

Puigdemont: 'Lo que no pudo vencer el franquismo, no lo vencerá el frente del 155'

AGENCIAS | REDACCIÓN

16/12/2017

Este fin de semana han tenido lugar los actos centrales de la campaña, y los partidos han reforzado sus mensajes de cara a los votantes indecisos y que serán decisivos.

El president cesado de la Generalitat Carles Puigdemont ha dicho hoy al "frente del 155" (Ciudadanos, PSC y PPC) que se les debería caer "la cara de vergüenza" por las "calumnias" sobre la escuela catalana, y les ha avisado de que no lograrán vencerla como tampoco lo consiguió el franquismo.

A través de videoconferencia desde Bruselas en un acto electoral en Barcelona dedicado a la escuela catalana, el número uno de Junts per Catalunya (JxCat) ha remarcado: "Aquello que no pudo vencer el franquismo de ninguna manera lo vencerá el frente del 155".

ERC

El candidato de ERC, Oriol Junqueras, ha reivindicado este sábado a su partido como el mejor preparado para afrontar los principales retos de Cataluña tras el 21-D, que pasan por superar el artículo 155: "Somos nosotros los que pararemos la infamia, los que no dejaremos que pasen la apisonadora".

Lo ha dicho durante el mitin central de ERC en la plaza Comercial de Barcelona al Born, a través de una carta que han leído los diputados de ERC en el Congreso Joan Tardà y Gabriel Rufián, ya que el también vicepresidente cesado está encarcelado desde el 2 de noviembre y no ha podido hacer campaña.

Catalunya En Comú Podem

Por su parte, el candidato a la Generalitat de CatECP, Xavier Domènech, ha asegurado este sábado que la única alternativa real en Cataluña es una mayoría progresista y de izquierdas que "suma más del 50 por ciento" de los votos.

En el mitin central de campaña en el Nou Barris de Barcelona, ante más de 2.000 personas, ha asegurado que "el bloque de José María Aznar" --en referencia a Cs, PP y PSC-- no suma, y que, por tanto, solo queda seguir con una hoja de ruta independentista que Domènech considera que ha llevado al bloqueo, o una mayoría progresista y de cambio.

PSC

El candidato del PSC, Miquel Iceta, ha afirmado que la solución en las elecciones del 21D no son "ni el PP ni su media naranja" Ciudadanos, por lo que para evitar tanto la independencia como que haya un "giro a la derecha" ha insistido en "concentrar" el voto de izquierdas en el PSC.

El líder del PSC y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, han participado en una comida mitin en Terrassa (Barcelona) junto al nuevo alcalde de la localidad, el socialista Alfredo Vega.

Ciudadanos

El presidente de Cs, Albert Rivera, ha rechazado este sábado un "'Brexit' de Cataluña" y de otros territorios europeos con movimientos nacionalistas, y ha propuesto tomarse la salida de Reino Unido de la UE como una vacuna y un ejemplo de lo que los europeístas no quieren.

"El 21 de diciembre no quiero sentirme como me sentí cuando puse la televisión y vi que había ganado el 'Brexit'", ha dicho Rivera en un debate en el Teatro Goya de Barcelona con la candidata de Cs a la Generalitat, Inés Arrimadas; el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, y el ex primer ministro francés Manuel Valls.

PP

El candidato del PP a las elecciones, Xavier García Albiol, ha asegurado a sus votantes que meter en la urna la papeleta Cs el 21 de diciembre puede suponer acabar restando un diputado al PP para dárselo a ERC y a la CUP por "los caprichos de la ley electoral".

"Algunos se pueden sentir tentados por aquello del voto útil a Ciudadanos: puede ser la pérdida de un diputado y que ese diputado lo acabe ganando la CUP", ha avisado Albiol este sábado en un mitin en Girona, arropado por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.