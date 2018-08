Política

Transferencias pendientes

De Andrés confía en 'encauzar' las negociaciones sobre prisiones y Seguridad Social

Agencias | Redación

02/01/2018

El delegado del Gobierno español en Euskadi ha afirmado que el Ejecutivo central "podría" transferir a Euskadi las competencias pendientes, pero ha señalado que deben conocerlas "detalladamente".

Javier de Andrés, El delegado del Gobierno español en Euskadi, ha afirmado que el Ejecutivo central "podría" transferir a Euskadi las competencias pendientes en materia de prisiones y régimen económico de la Seguridad Social, y ha confiado en poder "encauzar" estas negociaciones a medida que se vaya "superando" la tensión por la situación de Cataluña, que, según ha reconocido, ha "retrasado" las conversaciones con el Gobierno Vasco sobre estas cuestiones.

El traspaso de la Seguridad Social, junto con el de prisiones, forma parte del informe detallado que el Ejecutivo autonómico ha remitido al Gobierno español sobre todas las competencias recogidas en el Estatuto de Autonomía, pero que siguen sin ser transferidas a Euskadi. Este documento -ha asegurado De Andrés- está siendo objeto de un "análisis minucioso" por parte del gabinete de Mariano Rajoy.

De Andrés ha manifestado que, si se "asume" que debe mantenerse la "unidad en la gestión y ordenación" de la Seguridad Social, "podríamos llegar a acuerdos con el Gobierno Vasco", siempre dentro "del ámbito de la Constitución".

El delegado del Gobierno español en Euskadi ha recordado que algunas materias relativas al funcionamiento de las prisiones –entre ellas, la asistencia sanitaria- ya están "transferidas". En todo caso, ha afirmado que "quedan algunas materias que podrían ser transferidas".

De todas formas, ha asegurado que no es "procedente" pronunciarse sobre si se aceptarán o no las demandas hasta no conocerlas "detalladamente".

Repliegue de las FSE

Por otra parte, se ha referido a la "recurrente" demanda para la reducción del número de agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional que se encuentran desplegados en Euskadi. De Andrés ha reiterado que no hay agentes "de más" en estos Cuerpos, sobre los que ha destacado que se dedican a garantizar la seguridad "en todo el Estado".

TAV

El delegado del Gobierno español también se ha referido a la decisión del Ministerio de Fomento de descartar el doble tránsito de mercancías y pasajeros en el tramo del TAV entre Burgos y Vitoria, que ha sido criticada por el lehendakari, Iñigo Urkullu.

De Andrés ha asegurado que esta decisión se ha producido por cuestiones de carácter "técnico", y que ya fue comunicada al Gobierno Vasco, que "la entendió". En todo caso, ha afirmado que el Ejecutivo central está dispuesto a estudiar "otras alternativas" que permitan garantizar el transporte de mercancías y pasajeros en este tramo del TAV.