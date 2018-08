Política

Correa afirma que 'hay una trama de corrupción en el PP' y apunta a Rajoy

AGENCIAS | REDACCIÓN

06/02/2018

El considerado cabecilla de la trama Gürtel ha comparecido mediante videoconferencia ante la comisión del Congreso que investiga la financiación ilegal del PP.

El considerado cabecilla del caso Gürtel, Francisco Correa, se ha mostrado convencido de que hay una trama de corrupción en el PP y ha apuntado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como el responsable del partido que "daba el OK" a los gastos de campaña y otros ordinarios cuando era secretario general.

Durante sus más de dos horas de comparecencia por videoconferencia desde la cárcel madrileña de Valdemoro en la comisión de investigación sobre la financiación irregular del PP, Francisco Correa ha respondido a más preguntas de lo que había avanzado al principio para no perjudicar su estrategia de defensa en los procesos judiciales en los que está inmerso.

Tras los silencios y respuestas cortantes al diputado del PSOE Artemi Rallo y después de emplazar a los diputados si quieren a hablar "durante 28 horas diarias cuando todo acabe", Correa ha respondido a EH Bildu, Podemos y Ciudadanos la mayoría de preguntas.

Entre ellas, ha dicho que no ha tenido relación con Rajoy, como tampoco con José María Aznar, pero que cree que el actual presidente del Gobierno español "daba el OK" a todos los gastos de campaña y ordinarios en toda España cuando ocupaba la secretaría general del partido.

Y a la pregunta de si le constaba que era Rajoy quien aprobaba esos pagos ha contestado: "Pienso que sí" antes de haberse mostrado convencido de que hay una "trama PP" más que una "trama Correa".

"Creo que esto es así, es una trama PP, no lo había pensado pero tiene usted razón", le ha dicho al diputado de Podemos Txema Guijarro que le ha recordado que el caso Gürtel en sus distintas piezas está salpicado de nombres que han militado en el PP o están bajo la disciplina de ese partido.

En otro momento de su comparecencia y a preguntas del diputado de EH Bildu Oscar Matute sobre el significado del caso Gürtel, su cabecilla ha vuelto a reiterar que eso es algo que se creó en 2008 o 2007 porque mi empresa colaboraba con el PP.