Centenares de personas se concentran en el pueblo de Junqueras para pedir su libertad

Centenares de personas se han concentrado este sábado en la plaza de la Vila Sant Vicenç dels Horts (Barcelona), el pueblo del líder de ERC, Oriol Junqueras, para reclamar su libertad el día que cumple 100 días encarcelado. La movilización estaba convocada por la plataforma Free Junqueras y han participado el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent; la secretaria general de ERC, Marta Rovira; la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, y el diputado de ERC Raül Romeva, entre otros.

El exdiputado de la CUP Albert Botran, el ex secretario general de Podem Albano-Dante Fachin y la directora general de Juventud de la Generalitat, Marta Vilalta, han leído un manifiesto en el que han defendido que Junqueras "es un hombre bueno, un hombre de fuertes convicciones democráticas" y que no debe estar en prisión. Han criticado que el Estado "actúa de manera vengativa contra Oriol Junqueras" y pone en peligro los principios democráticos más elementales.

También ha intervenido Torrent, que ha explicado que el jueves visitó a Junqueras y al resto de presos soberanistas y ha alabado su dignidad: "Ellos son la dignidad, nosotros no podemos decepcionar esta dignidad". Ha definido a Junqueras como un hombre justo y de paz, y ha destacado que al visitarlo "sería comprensible encontrar rencor", pero que encontró amor, serenidad y la capacidad de ver mucho más allá de la cárcel.

(Torrent, durante su intervención. Foto: EITB)

Junqueras afirma que el mejor regalo sería "hacer Govern"

Por su parte, Oriol Junqueras ha agradecido, a través de Twitter, las muestras de apoyo que recibe coincidiendo con los 100 días que lleva en prisión y ha indicado que el mejor regalo para él sería "hacer Govern", es decir, "recuperarlo para avanzar nacional y socialmente".

Missatge de Junqueras:



"100 dies a Estremera. Gràcies a tots pel vostre suport. Mantenim viva la flama. El millor regal que ens podeu fer avui és fer Govern, recuperar-lo per avançar nacionalment i socialment. Gràcies a tots per les cartes. Us estimo!"