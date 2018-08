Política

Juicio por el acto de Anoeta

Eguiguren niega que conociera el contenido del acto de Anoeta

12/11/2010

Su declaración ha estado marcada por la actuación del presidente del tribunal, que ha declarado impertinentes casi todas las preguntas de la defensa sobre Anoeta. El juicio queda visto para sentencia.

El presidente del PSE-EE, Jesús&' || 'nbsp;Eguiguren, ha explicado que sabía que "la izquierda abertzale" iba a presentar una propuesta en el acto de Anoeta, "al igual que media España y media Euskadi", "porque lo divulgaron los periodistas". "No era ningún secreto", ha resaltado.



No obstante, ha añadido que el contenido del mismo "no podía saberlo", solo que se iba a dar a conocer una "declaración".



El dirigente socialista ha declarado hoy como testigo, a petición de la defensa, en el juicio contra los ex dirigentes de Batasuna Arnaldo Otegi, Joseba Álvarez y Joseba Permach por el acto de Anoetade noviembre de 2004, por el que están acusados de enaltecimiento del terrorismo.



Durante la declaración, la abogada Jone Goirizelaia ha preguntado a Eguiguren si el Gobierno tuvo conocimiento del contenido de la propuesta de Anoeta, aunque el presidente del tribunal, Fernando García-Nicolás, ha declarado impertinente la pregunta.



El magistrado se ha mostrado implacable ante las preguntas de la defensa que aludían al presunto conocimiento del PSOE del acto o al contenido de la propuesta, impidiendo la mayoría, por lo que la defensa ha denunciado que en el juicio "se están vulnerando una serie de derechos" y ha rehusado seguir con el interrogatorio.



"No hace al caso", "no procede", "no es pertinente" y "no hace falta que responda" han sido las palabras más escuchadas de boca del juez en los apenas 10 minutos de declaración.



Eguiguren, que al inicio de su intervención se ha declarado como "español orgulloso de serlo y vasco que ama su tierra por encima de todo", ha dicho conocer a los acusados, aunque ha negado tener una relación especial o íntima con alguno de ellos. "Nos une una amistad normal que surge de conocerse", ha explicado.







Conclusiones finales de las partes

Alfinalizar todas las declaraciones, la defensa de los imputados hareclamado que se les aplique la atenuante derivada del "derecho a unjuicio sin dilaciones indebidas".

Mientras, la fiscal TeresaSandoval ha elevado a definitivas su petición de 18 meses de cárcel y 12de inhabilitación absoluta para Otegi, Permach y Álvarez.

Por suparte, el Foro Ermua, que ejerce de acusación popular, ha tenido querebajar su petición inicial de cinco años a dos, puesto que ayer eltribunal le impidió acusar a los procesados por los delitos deasociación ilícita, desobediencia y quiebra de medida cautelar que,según la asociación, "son los más evidentes que se han cometido".





Úlitma palabra de Otegi



Arnaldo Otegi ha asegurado, ensu turno de última palabra, que apuesta "por vías pacíficas" y que rechaza "el uso de la violencia para imponer un proyecto político". El encausado también ha dichoque la izquierda abertzale enviaba un mensaje de solidaridad con elpueblo saharaui, en relación con la situación que estos días se vive enEl Aaaiun.





Rifirrafe de su mujer con la AVT

Una vez finalizada su declaración, Eguiguren ha abondonado la sala de vistas, donde se encontraba su esposa y presidenta de las Juntas Generales de guipúzcoa, Rafaela Romero.



En ese momento, la mujer de Eguiguren se ha acercado hasta el lugar donde se encontraba la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y le ha dicho al oído que "el día que nos maten no lloréis".

Pedraza ha respondido rápidamente y girándose le ha espetado: "A nosotros ya nos han matado".







La citación del presidente del PSE-EE había causado una enorme polémica en el seno del PP e incluso en algunos sectores del PSOE, lo que obligó al lehendakari, Patxi López, a salir en defensa de Eguiguren, a quien describió como "un hombre bueno" que "ha dedicado toda su vida a defender la libertad y la paz en este país".

En la sesión de ayer, aunque en ningún momento citaron su nombre, los tres acusados aseguraron que el Partido Socialista conocía con antelación la propuesta que Batasuna iba a presentar en el acto e incluso que estaba al corriente de su celebración.