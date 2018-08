Política

Audiencia Nacional, juicio

Troitiño niega en la AN haberse puesto en contacto con ETA

agencias

19/02/2018

En 2011 fue excarcelado y viajó al Reino Unido, donde las autoridades han negado sistemáticamente las peticiones de extradición de la Justicia española, hasta el pasado mayo.

Noticias (1) El Tribunal Superior de Londres autoriza la extradición de Troitiño

Antton Troitiño ha asegurado hoy, lunes, en la Audiencia Nacional que desde que fue puesto en libertad en 2011 "jamás" se ha puesto en contacto con ETA, a la que no ha dado "ni los buenos días", y que decidió irse a Londres tras hablar con su familia, a la espera de que se derogase la doctrina Parot.

La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la AN juzga hoy, lunes, a Troitiño, que se enfrenta a una pena de 11 años de prisión tras ser excarcelado en 2011 y trasladarse a Reino Unido.

Troitiño, que solo ha contestando a preguntas de su abogado, ha negado haber contactado con ETA en estos años, haberle pedido ayuda o consejo, y que tampoco la banda contactara con él. También que le facilitara los documentos para huir.

"Yo jamás me he puesto en contacto desde que he salido, y a día de hoy tampoco", ha explicado, para luego asegurar: "No le he dado ni los buenos días".

Ha relatado que cuando supo que revocaban su libertad estaba en la casa de su hija en Hendaia y no se entregó "porque nadie fue a buscarle" y además "no veía normal entrar en la cárcel porque ya había cumplido", ya que si no le hubieran aplicado la doctrina Parot habría salido en 2008.

En el escrito de acusación, la Fiscalía acusa a Troitiño de un delito de integración en organización terrorista con el agravante de reincidencia y solicita, al margen de la pena de prisión, que se le imponga inhabilitación absoluta por 20 años y cinco de libertad vigilada.

Troitiño fue extraditado por Reino Unido el pasado mayo tras un proceso de entrega que duró más de tres años, en el que intervinieron varios jueces y fiscales, y que se puso en marcha tras fracasar una primera reclamación que se hizo cuando se produjo su huida en 2011 después de ser excarcelado por error.

En la orden de detención que dio lugar al procedimiento de extradición por el que finalmente fue entregado, y que fue cursada en 2014 por el entonces titular del Juzgado de De la Mata, Pablo Ruz, se le acusaba de integración en ETA y falsedad documental por haber falsificado su DNI al huir.

Fue detenido en junio de 2012 en Londres, cuando se encontraba con Iñaki Lerín, en cumplimiento de la primera reclamación de la Audiencia Nacional. Entonces ingresó en prisión y después quedó en libertad condicional en el Reino Unido a raíz de la sentencia del Tribunal de Estrasburgo que derogó la doctrina Parot en 2013, ya que las autoridades británicas querían conocer antes hasta qué punto afectaba a la petición de extradición.

Su detención posterior en 2014 se produjo como consecuencia de la comisión rogatoria al Reino Unido que la Policía pidió a Ruz que cursara tras la incautación de documentaciones falsas confeccionados por ETA en el domicilio de Troitiño en Londres.

Según el escrito del fiscal, Troitiño pasó a la clandestinidad tras ser excarcelado por error en 2011 y "se puso de nuevo en contacto con la organización terrorista ETA a fin de que le ayudara a huir de España y así hacer ineficaz la busca y captura dictada contra él".

Hasta su huida en 2011, había pasado ya 24 años en prisión, y su salida de la cárcel no estaba prevista hasta enero de 2017 en aplicación de la doctrina Parot.