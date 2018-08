Política

Juicio del caso De Miguel

El padre de Alberdi dice que De Miguel le dijo que su hija 'le podía meter en un lio'

AGENCIAS | REDACCIÓN

07/03/2018

El padre de Ainhoa Alberdi, la abogada que destapó la presunta trama de cobro de comisiones ilegales que sienta en el banquillo a exdirigentes del PNV alavés, ha declarado en ante el juez del "caso De Miguel" que Alfredo De Miguel le llamó por teléfono, a finales de 2009, para decirle que tenía que hablar con él porque su hija "le podía meter en un lío".

Juan Antonio Alberdi ha declarado hoy como testigo en el juicio que desde el pasado enero se sigue en la Audiencia Provincial de Álava y que sienta en el banquillo a 26 personas, entre ellas el que fuera número dos del PNV alavés, Alfredo de Miguel, y Aitor Tellería y Koldo Ochandiano, dos exmiembros de la Ejecutiva de ese partido en Araba.

Ainhoa Alberdi fue la persona que el 2 de diciembre de 2009 denunció ante la Fiscalía de Álava que los principales imputados en esta presunta trama corrupta le reclamaron una comisión ilícita de 100.000 euros tras haber sido adjudicado en 2006 a su empresa -Urbanorma Consulting S.L- un contrato para la ampliación del Parque Tecnológico de Miñano.

En su declaración, Juan Antonio Alberdi ha explicado que fue De Miguel el que le llamó por teléfono, a finales de 2009, para decirle que tenía que hablar con él porque su hija "le podía meter en un lío". Ha añadido que quedó con De Miguel para comer en un restaurante en Vitoria y que en la cita estuvo también Tellería, a quien conoció en ese momento. Según ha precisado, en esa comida le dijeron que su hija tenia "alguna deuda con ellos" sin especificar más. "Deduzco que algo raro hay" en ese momento, ha indicado Juan Antonio Alberdi, quien les emplazó a otra comida para hablar del asunto porque primero quería hablar con su hija. "Tú no te metas en esto", fue la respuesta de Ainhoa Alberdi, lo que trasladó a De Miguel y Tellería en una segunda comida ya en Sondika.

En esa segunda cita, Juan Antonio Alberdi ha explicado que preguntó por la cantidad de la "deuda" para saber si se podía "arreglar" de alguna manera y que le indicaron que ascendía a unos 20 millones de las antiguas pesetas. "Casi me desmayo", "me pareció bastante", ha afirmado el padre de la letrada, que les preguntó si esa deuda era "cosa de partido"- en ningún momento ha citado las siglas del PNV- porque conocía la afiliación de sus interlocutores, a lo que estos le respondieron: "no, esto es cosa de personas".

El presidente del Tribunal, Jaime Tapia, ha preguntado por esas afirmaciones, momento en el que el padre de Alberdi ha aclarado que interpeló si "era cosa del partido" porque él es militante de base en Bizkaia y sabía que ellos eran "reconocidos" cargos en Álava. Sin embargo ha asegurado a continuación que "el partido no ha tenido nada que ver".

En la jornada de hoy también ha declarado la actual socia de Ainhoa Alberdi, la también letrada Beatriz Vicinay, que estuvo, tal y como ha relatado, en la reunión grabada por la denunciante en la que De Miguel y Tellería les reclamaron el pago de los 100.000 euros. Ha dejado claro que no tenía ninguna duda de que ese dinero no era una "deuda" sino que era una "comisión por una adjudicación". Ha explicado que ambas decidieron grabar las conversaciones a modo de "protección" para tener pruebas de lo que estaba sucediendo y que no manipularon las grabaciones.