Política

ACTO EN BILBAO

Urkullu: 'Las víctimas y la sociedad caminarán juntas en la construcción del futuro'

EITB.EUS

10/03/2018

Urkullu ha intervenido en el homenaje a las víctimas del terrorismo organizado en Bilbao por el Gobierno Vasco. 'Afirmamos que fue injusto y que ahora caminaremos juntos', ha dicho.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha proclamado hoy "solemnemente en nombre del Gobierno Vasco y de la sociedad vasca" que "el sufrimiento padecido por las víctimas del terrorismo fue injusto" y ha abogado por que víctimas y sociedad caminen juntas y unidas en la construcción de la convivencia.



Urkullu ha intervenido en el homenaje a las víctimas del terrorismo organizado en Bilbao por el Gobierno Vasco en colaboración con el Consejo Vasco de Participación de las Víctimas, al que no ha asistido EH Bildu, aunque sí Eusko Alkartasuna, uno de los partidos que conforma la coalición abertzale.



EH Bildu no ha asistido disconforme con el lema del homenaje, 'Fue injusto. Gizartea eta biktimak, elkarrekin oraina eta etorkizuna eraikiz'.



En este lema ha incidido el lehendakari en su intervención al término de quince minutos de silencio guardados por las cerca de 300 personas congregadas formando "un círculo de solidaridad" en la céntrica plaza Indautxu de Bilbao, entre ellas más de 50 víctimas de ETA, el GAL y el Batallón Vasco Español, así como una amplia representación de los ámbitos político, institucional, económico, académico y social.



El lehendakari ha señalado que el reto ahora es "asumir juntos", sociedad y víctimas, la tarea de construir la convivencia presente y futura: "Afirmamos que fue injusto y que ahora caminaremos juntos. No hay dos partes, las víctimas por un lado y la sociedad por otro", ha afirmado.

Lo participantes en el acto han formado un "círculo de la solidaridad" hacia las víctimas del terrorismo.