Política

Audiencia Provincial de Álava

De Miguel guardó en su ordenador el correo donde reclamó la supuesta 'mordida'

Agencias | Redacción

13/03/2018

El principal imputado por la presunta trama de cobro de comisiones que sienta en el banquillo a exdirigentes del PNV alavés guardó en un ordenador el correo electrónico.

Alfredo de Miguel, el principal imputado por la presunta trama de cobro de comisiones que sienta en el banquillo a exdirigentes del PNV alavés, guardó en un ordenador localizado en su despacho de la Diputación el correo electrónico en el que supuestamente reclamó una "mordida" a la abogada que destapó el caso.

En el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Álava ha declarado entre otros peritos una agente de la Unidad de Investigación Criminal que elaboró un informe tras estudiar, entre otras evidencias, los correos electrónicos de los ordenadores incautados en marzo de 2010 por la Ertzaintza en el citado despacho de la Diputación alavesa, ya que en aquel entonces De Miguel era diputado foral de Administración Local y Equilibrio Territorial.

Esta agente ha explicado que en un ordenador decomisado en ese despacho se localizó una carpeta con el título de 'Urbanorma'.

Urbanorma era la asesoría urbanística de Ainhoa Alberdi, la abogada que el 2 de diciembre de 2009 denunció ante la Fiscalía de Álava que estaba siendo coaccionada y presionada para abonar una comisión ilícita de 100.000 euros tras haber sido adjudicado en 2006 a su empresa un contrato para la ampliación del Parque Tecnológico de Álava (PTA).

Dentro de esa carpeta había tres archivos, tal y como ha precisado hoy la agente: uno con el nombre de Ainhoa Alberdi, otro que incluía el contrato que el 13 de noviembre de 2006 firmó Urbanorma con el entonces presidente de la Red de Parques Tecnológicos del País Vasco, Julián Sánchez Alegría, -también imputado- para acometer la ampliación del PTA, y finalmente un tercero referido a los honorarios de la asesoría urbanística.

En el primero de esos archivos estaban guardados los correos electrónicos que De Miguel -que hoy ha estado en la sala del juicio- se intercambió con Alberdi los días 4, 9 y 15 de diciembre de 2008 y que la letrada presentó también en Fiscalía al presentar su denuncia.

Entre ellos está el que, tal y como declaró la pasada semana Alberdi, De Miguel le envió a ella desde su correo oficial en la diputación el 9 de diciembre de 2008 en el que, según precisó, le reclamaba 100.000 euros con un "lo nuestro lo dejamos en 100".

Grabaciones y cadena de custodia

La agente ha explicado hoy que en informe que elaboró, con fecha 1 de octubre de 2010, también incluye las grabaciones aportadas por Alberdi, donde se habla de las supuestas comisiones, y en cuyas transcripciones participó.

Sobre estas grabaciones han declarado hoy dos ertzainas de la Policía Científica que volcaron el audio a un ordenador y después a un DVD, y que hoy han insistido en que no se modificaron las grabaciones.

"Policía Científica no manipula las evidencias", ha subrayado uno de los ertzainas.

Con estos testigos a petición de la Fiscalía, el Ministerio Público ha querido rebatir un informe técnico elaborado por dos peritos a solicitud de la defensa de De Miguel, citados hoy, que concluye que no existe ninguna garantía de que las grabaciones sean auténticas o de que no hayan sido manipuladas, y que en este caso no se ha utilizado ningún método para garantizar la cadena de custodia de la grabadora.