Torrent llama a hacer un frente común contra la 'represión' del Estado

24/03/2018

"No les quiero proponer retórica; les propongo dignidad. No les pido lamentos; les pido respuestas" ha dicho el presidente del Parlament, al finalizar una inusual sesión de debate parlamentario.

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha mantenido la celebración de un pleno esta mañana, pero ya no para proceder a la segunda votación para investir a Jordi Turull, que ayer volvió a ingresar en prisión, sino como un debate simbólico. Torrent ha decidido dar la palabra a los grupos parlamentarios ante la "situación grave y compleja que vive el país". Cada grupo ha tenido 15 minutos para expresarse, porque es "necesario hablar", porque "si actuásemos como si nada hubiese pasado estaríamos justificando una situación de injusticia y represión" ha dicho.

Tras esas intervenciones, el propio Torrent ha finalizado el pleno leyendo un manifesto en el que ha abogado por hacer un frente común contra la "represión" del Estado y para defender la democracia y los derechos civiles y políticos en Cataluña tras los nuevos encarcelamientos de soberanistas.

Lo ha hecho durante la lectura de la 'Declaración en defensa de los principios democráticos y los derechos civiles y políticos', ante diputados de JxCat, ERC, la CUP y los comuns, además de familiares y allegados de los soberanistas encausados, y de representantes institucionales y de la sociedad civil. El resto de los partidos se no ha asistido a la lectura.

Torrent ha querido dirigirse a los catalanes ante "la gravedad de la situación política y democrática" de los últimos meses, agravada por el encarcelamiento el viernes de cinco políticos soberanistas más. Considera estos encarcelamientos "un ataque al corazón de la democracia, y que, en consecuencia, nadie puede quedar indiferente", teniendo en cuenta la cantidad de políticos que están presos o en el exilio, ha señalado.

"Nos hallamos en un contexto de involución democrática sin precedentes" en que se ha visto cómo se perseguía policialmente un referéndum y se reprimía a quienes intentaban votar, y cómo se han vulnerado los derechos fundamentales y se han criminalizado las ideas.

Ante esta situación, ve urgente "formar un frente unitario en defensa de la democracia y los derechos fundamentales, un frente transversal basado en el respeto a la pluralidad". Y ha detallado que ese frente común debería ser una "alianza de todos los demócratas para exigir y conseguir la libertad" de los presos soberanistas, teniendo en cuenta que su encarcelamiento es propio de un régimen autoritario y no de un país democrático, según él. "No les quiero proponer retórica; les propongo dignidad. No les pido lamentos; les pido respuestas" ante una situación en que no se está respetando la separación de poderes y en la que se está atacando la democracia, ha advertido.

Torrent ha dicho que "ya basta" de tanta represión y ha citado a todos los encarcelados o en el extranjero, para asegurarles que luchará hasta el final para lograr su regreso a Cataluña. "Nos comprometemos solemnemente a no descansar hasta que estéis en casa. No pararemos hasta que seáis libres y estéis con vuestras familias" y hasta que finalice toda esta injusticia y persecución ideológica, ha añadido.

También ha asegurado que no es una lucha de banderas, sino de valores universales: "Por eso emplazo a los demócratas de España, Europa y el mundo a apoyarnos y a ser solidarios con nosotros como nosotros lo hemos sido tantas veces". Y ha instado a que la respuesta al Estado sea "cívica, pacífica, democrática y masiva", y a poner la política en el centro de todas las acciones para obtener un futuro de esperanza y libertad.

"Que todo el mundo esté seguro de que este país siempre seguirá adelante, digno y con la cabeza bien alta [...]. Si actuamos conjuntamente conseguiremos poner fin a las imposiciones y a la represión", ha añadido. Y ha finalizado su discurso pidiendo que todos los demócratas se conjuren y clamando: "Viva la democracia y viva Cataluña".

Las palabras de Torrent han sido largamente ovacionadas y han culminado con gritos de 'Libertad para los presos políticos' y el canto al unísono de 'Els Segadors'.

Las intervenciones:



El PP ha abandonado el pleno por considerar que es un "fraude de ley".

Ciudadanos:"¡Ya basta de procés!. Recuperen el seny y comencemos a recoser"

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha afirmado que el procés ha sido un "fracaso colectivo": "¿A quién ha servido el procés? ¿Quién ha salido beneficiado?. ¿Para qué?. (...). ¡Ya está bien!. Por favor, ¡ya basta de procés!. Comencemos a coser la sociedad catalana, comencemos a trabajar por la convivencia".

Arrimadas ha invitado a las formaciones independentistas a reflexionar y a admitir que "han perdido", que el procés "ha fracasado", porque "ustedes se pensaban que se estaban enfrentando" a Mariano Rajoy cuando "se enfrentaban a una democracia consolidada del siglo XXI en la Unión Europea": "Seguramente este ha sido su mayor error", les ha espetado. "Ha llegado el momento de decir la verdad y de no generar más frustración colectiva", ha puntualizado.

Además, ha llamado a "comenzar a saludarse por el pasillo" y el comentario no ha gustado nada en la bancada independentista y algunos parlamentarios han expresado de inmediato su malestar en Twitter. "Cuando envías a personas a la cárcel y lo importante es saludarse porque es de buena educación. Ahora mismo en el Parlament...", ha escrito la portavoz del grupo de JxCat, Elsa Artadi. También ha tuiteado al respecto la diputada de JxCat Aurora Madaula: "Yo no saludo a quien me quiere en la cárcel, quien se alegra de la represión y quien sonríe ante la aplicación del 155".

ERC avisa de que la democracia en España está "suspendida" y no vale la equidistancia



El portavoz de ERC, Sergi Sabrià, ha advertido hoy que "la democracia en España ha quedado suspendida y, frente a esto, no vale la equidistancia", porque el encarcelamiento de independentistas "refleja el abuso de poder y la "prostitución del poder judicial", pero también "un Estado en descomposición".



El portavoz de ERC ha afirmado que el día de ayer "será recordado durante muchos años, porque la dignidad de nuestros compañeros encarcelados o en el exilio les acompañará por siempre más, pero la vergüenza perseguirá" a quienes justifican "esta monstruosidad".

"La democracia en España ha quedado suspendida y, frente a esto, no vale la equidistancia", puesto que "se han derrumbado los fundamentos básicos de la convivencia" y, ha añadido, "un Estado sordo ante lo que han expresado desde hace años millones de catalanes" y edificado bajo el sistema del 78 se "hunde y está en plena descomposición".



Iceta llama a abandonar los "bloques" y avanzar hacia amplias mayorías



El líder del grupo PSC-Units, Miquel Iceta, ha recordado que él solicitó la desconvocatoria del mismo cuando el candidato a la investidura, Jordi Turull, fue enviado ayer a prisión, pero ha reconocido que le ha parecido razonable la decisión del presidente del Parlament de permitir un debate simbólico. "Haciendo un esfuerzo de empatía y comprensión, quizás hoy no cumplimos escrupulosamente el reglamento, pero si hay un momento para dar la palabra a los grupos es hoy, pues vivimos en un país con el corazón encogido", ha señalado. "Pienso en las personas y las familias que hoy lo están pasando peor y que saben perfectamente cuáles son", ha dicho en alusión a los dirigentes encarcelados.



Reafirmando su posición de "respeto a la legalidad, al Estado de derecho y a la separación de poderes", así como la convicción de que "los problemas políticos solo pueden hallar solución en la política", Iceta ha opinado que la crisis catalana es "el problema político más relevante de la democracia desde 1981" en España.



Y tras calificar de "desproporcionadas" las medidas cautelares de encarcelamiento a trece líderes independentistas, algo que ha recordado que "no altera el derecho a la presunción de inocencia", el líder del PSC se ha mostrado "dispuesto a abandonar el refugio de los bloques y avanzar en el campo abierto del diálogo".

Domènech llama a formar un "frente democrático" que vaya desde la CUP al PSC



El presidente del grupo parlamentario de Catalunya en Comú-Podem, Xavier Domènech, ha llamado hoy a formar un "frente democrático para la lucha de derechos y libertades" en Cataluña que "políticamente debería ir desde la CUP, como mínimo, hasta el PSC". Domènech ha considerado que se necesita "una respuesta lo más amplia y transversal posible, hasta lo imposible", ya que "la causa de la democracia y la libertad" debe "interpelar a todo el mundo, sin dejar a nadie".



El líder de los 'comunes' ha criticado duramente la resolución judicial del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que persigue "un solo objetivo", que es "apartar de la vida pública" a los principales líderes independentistas, "en una lógica de vencedores y vencidos que es la peor lógica que puede haber en democracia". "Aquí no hay justicia, de ningún tipo. Ni apariencia de justicia", ha asegurado. "La resolución judicial juzga voluntades, juzga ideas. No juzga hechos", ha lamentado.



Natàlia Sànchez (CUP) llama a un frente amplio republicano contra la "represión" del Estado



La diputada de la CUP Natàlia Sànchez ha criticado la actitud del Estado y ha llamado a sumar apoyos contra ella: "Apostamos por la estrategia republicana, de no echarnos atrás, por todas las fuerzas democrátias contra la represión". Ha dicho que el Estado ha seguido dos estrategias: la de la "violencia física" a través de los cuerpos policiales, y la vía judicial y extrajudicial a través de los procesos abiertos contra dirigentes independentistas.



"No son capaces de ganar unas elecciones impuestas por ellos. Su oferta es prisión, exilio, porrazos, abusos de poder. Hay que ser muy inútil para creer que así se solucionará algo", y ha llamado a Cs a defender la soberanía del Parlament, mientras que al PSC le ha recordado que ellos defendieron todas las voces catalanas en un referéndum que incluía la casilla del 'no'.



Ha acusado al juez del TS Llarena textualmente de prevaricar, y también de confundir la democracia con la unidad de España..

JxCat pide unidad ante la "deshumanización" de 155 y promete: "No fallaremos"



El diputado de Junts per Catalunya (JxCat) Quim Torra ha pedido hoy unidad al independentismo frente a la "deshumanización" de los partidos que apoyan la aplicación del artículo 155 de la Constitución, y ha lanzado una promesa para su compañero de filas en prisión Jordi Turull: "No fallaremos". "Conjurémonos para persistir y para ganar porque solo así Jordi y el resto de presos políticos y exiliados volverán a ocupar los escaños que, como nosotros, ya les echan de menos" ha apuntado Torra durante el pleno de investidura de Turull reconvertido en un debate sobre la "excepcional" situación política, después de que el Supremo dictara prisión provisional para él y otros dirigentes independentistas.



Torra ha criticado "la regresión democrática y el autoritarismo del Estado", y ha sostenido que Cataluña debe ejercer "la autodeterminación como autoprotección". "Los independentistas estamos aquí por la voluntad de la gente. Solo a ellos debemos obediencia", ha subrayado Torra, que ha reclamado al Gobierno que se siente a negociar y trate de "convencerles" de por qué deberían querer seguir dentro de España.



Advertencia del Gobierno español



El Gobierno español había advertido de que estudiará las acciones "oportunas" para velar por el cumplimiento de la ley si finalmente el presidente del Parlament mantenía la sesión parlamentaria programada para hoy pese al encarcelamiento del candidato de JxCat, Jordi Turull.

Ciudadanos y PSC han registrado esta mañana sendas solicitudes para que se desconvocase el pleno. El líder del PPC, Xavier García Albiol, también reclamó ayer la desconvocatoria para evitar "más numeritos".

Prisión incondicional

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena acordó prisión incondicional para el candidato a la Presidencia del Govern, Jordi Turull; la expresidenta del Parlament Carme Forcadell; y los consellers cesados Raül Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa, a petición de la Fiscalía y de la acusación popular de Vox.

Llarena tomó esta decisión al término de una vista de medidas cautelares en el alto tribunal en la que atendió la petición de Fiscalía y de la acusación popular ejercida por Vox que solicitaron previamente prisión incondicional para todos ellos.

Se unen así al cesado vicepresidente Oriol Junqueras, el conseller cesado Joaquim Forn, al expresidente de ANC, Jordi Sánchez, y al presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, por lo que todos los procesados por rebelión, penado con entre 15 y 25 años de cárcel, estarán en prisión provisional salvo los cuatro "exiliados" que son el president Carles Puigdemont, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y los consellers cesados Antoni Comín y Clara Ponsati.

Turull, Romeva y Rull fueron trasladados a la cárcel de Estremera, donde ya pasaron un mes y dos días en prisión preventiva, en tanto que Forcadell y Bassa fueron conducidas a la prisión de Alcalá Meco.

El juez aprecia en su auto "un grave riesgo de fuga" y de "reiteración delictiva" en los encausados derivado de la grave punición a la que se enfrentan por su eventual responsabilidad penal por rebelión, penado con entre 15 y 25 años de cárcel.

En su auto, Llarena recoge las alegaciones de los abogados de los cinco encarcelados señalando que el hecho de haber comparecido hoy demuestra que están dispuestos a hacerlo y "que no puede adoptarse una resolución en función del comportamiento procesal que hayan podido adoptar otros encausados" en relación a los fugados, especialmente tras la fuga hoy de Marta Rovira.

"El alegato es razonable" dice el juez, pero añade que ese peligro de fuga si puede sostenerse por elementos externos que podrían aparecer con "el propio desarrollo de la causa".

Y este punto el magistrado sostiene que "lo cierto es que la imputación que se cierne sobre los procesados hace pensar en la tentación a la fuga ante una pena de intenso gravamen".

A esto agrega que aunque han comparecido hoy ante el juez "la investigación también ha reflejado su clara insurrección a las decisiones de la autoridad judicial, las cuales han desatendido de manera contumaz y sistemática durante los últimos años".

El juez pide detener a Rovira y el resto de huidos

Por otro lado, el magistrado Pablo Llarena dictó orden de detención internacional y orden europea de detención (OED) contra la secretaria general de ERC, Marta Rovira, después de que esta no acudiera a la citación judicial de este viernes y reactivó las órdenes europeas e internacionales de detención para el resto de huidos, entre los que se encuentra el expresidente catalán Carles Puigdemont.

El resto de afectados por esta medida son los exconsejeros que huyeron con Puigdemont a Bélgica: Antoni Comin, Clara Ponsati, Meritxel Serret y Lluís Puig.

Además, siguen vigentes las órdenes de detención cursadas en su momento contra ellos en España.

La única investigada huida para la que no se ha adoptado esta orden de busca y captura es Anna Gabriel, que permanece en Suiza, y la razón es que a la exdiputada de la CUP únicamente se le imputa un delito de desobediencia, muy lejano a la gravedad de la rebelión que se le imputa al resto.

Sin embargo, sigue pesando contra Gabriel una orden de detención en España por no haber comparecido cuando fue citada por el juez.