El currículum de Maroto en la web del PP incluye un máster que no lo es

Tras la polémica en torno al máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, hoy ha saltado a los medios que el currículum del diputado Javier Maroto que aparece en la página web del PP incluye un máster que no lo es.

El vicesecretario general de Acción Sectorial del Partido Popular y diputado por Álava en el Congreso de los Diputados, Javier Maroto, ha asegurado a través de su cuenta de Twitter que sí que hizo de forma presencial el Programa de Liderazgo Para la Gestión Pública (PLGP) en el IESE, pero que no es un máster. Además, ha destacado que su ficha de la web del Congreso de los Diputados recoge la información correcta.

Los estudios sí están cursados y de forma presencial. Lo que he aclarado es el nombre oficial, PLGP, no que no los haya cursado. Me gustaría que lo reflejarais en aras al #rigor. Gracias de antemano https://t.co/fFcInsWVpn