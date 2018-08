Política

Juicio por el 'caso Alsasua'

La médico forense dice que las lesiones son compatibles con el relato de las víctimas

agencias

23/04/2018

Asegura que solo se basó en el informe del Complejo Hospitalario de Navarra y la declaración de las víctimas.

La médico forense que examinó a los dos guardias civiles y sus parejas ha declarado que sus lesiones "eran compatibles" al relato de los hechos que hicieron. Según le dijeron los cuatro, fueron objeto de "puñetazos y patadas de varias personas".

La médica forense, que realizó el examen un mes después (10 de noviembre) de que sucedieran los hechos, solo contó con los informes médicos del Complejo Hospitalario de Navarra y el propio relato de los afectados.

Según ha explicado, la rotura de tobillo del teniente "tiene que ser por algo que haya impactado con ese tobillo directamente con alta energía". A preguntas de la defensa, ha descartado que se debiera a un resbalón. "Es poco probable, y menos en el caso de una persona joven". Ha admitido, no obstante, que no tuvo acceso a los antecedentes médicos del guardia civil.

También a preguntas de la defensa, la médico ha reconocido que las lesiones del teniente podrían haber sido realizadas por "un solo agresor", y "no necesariamente por un grupo".

Sobre la herida en el labio que presentaba, ella lo achacó a un puñetazo, "que es lo que él me refiere". Ha dicho que, aunque no lo recuerda, se le dio "un punto de sutura", y que no hubo "lesiones dentarias".

Ha señalado que no realizó exploración física al teniente porque "tenía escayola". Preguntado por la defensa si examinó la parte que no tenía escayolada, ha dicho que no.

En cuanto a las lesiones del sargento, ha citado "un hematoma muy importante" que seguía sin desaparecer al mes de lo sucedido.

