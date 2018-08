Política

Sentencia de 'La Manada'

La mayoría de los partidos navarros denuncian la sentencia de 'La Manada'

AGENCIAS | REDACCIÓN

26/04/2018

Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu, I-E y PSN apoyan la decisión del Ejecutivo Foral de recurrir la sentencia.

Los partidos Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu, I-E y PSN están conformes con el Gobierno de Navarra para recurrir la sentencia de "La Manada". UPN ve "razonable" la decisión y PPN, en cambio, no entra a valorarlo.

Los portavoces de los partidos políticos han hecho saber su posición antes de iniciar la sesión del pleno parlamentario. En él, Koldo Martínez, de Geroa Bai, ha pedido al Gobierno navarro que utilice todas las vías legales para recurrir la sentencia.

Al ver la decisión judicial, Martínez se ha preguntado "qué tiene que hacer una mujer para demostrar su no consentimiento" a mantener relaciones sexuales. Además, ha cuestionado si las instituciones judiciales realizan estos fallos, qué fuerza moral se tiene para pedir a las mujeres que denuncien cuando sufren abusos. Por eso, ha reivindicado "seguir trabajando para que las palabras de las mujeres dejen de valer menos".

La parlamentaria de EH Bildu Bakartxo Ruiz ha recibido la resolución "con indignación y con enfado", porque es "un atropello hacia los derechos de las mujeres" y "hacia el movimiento feminista”. Según Ruiz la sentencia minimiza el concepto de abuso, y así se muestra que el sistema judicial “es pilar fundamental de la violencia patriarcal".

Tere Sáez, parlamentaria de Podemos Navarra, se muestra también enfadada, ya que los argumentos de la sentencia expresan que "las mujeres no tenemos derechos y que la justicia no nos va a defender bien". Por eso, ha considerado que se necesita una rectificación.

En nombre de I-E, Marisa Simón, se ha mostrado satisfecha con la decisión del Gobierno para recurrir la sentenci, por eso, espera que el recurso "tenga éxito" porque "no se ha hecho justicia con la víctima". Por otra parte, ha denunciado que la sociedad sigue siendo patriarcal y que ese pensamiento “impregna también a las instituciones judiciales".

Javier Esparza de UPN ha mostrado su solidaridad a la víctima y ve "razonable" la decisión del Gobierno de Navarra.

La socialista María Chivite también ha respetado la decisión judicial, aunque ha mostrado su discrepancia: "Respetamos la sentencia pero no nos gusta, nos ha dejado muy fríos, no califica el delito como pedían el Ministerio Fiscal y el Gobierno de Navarra", ha lamentado para anunciar que pedirá a ambos que recurran la sentencia porque no les parece "justa".

Por parte del PPN, la portavoz Ana Beltrán no ha querido valorar la decisión judicial porque defiende la "separación de poderes".