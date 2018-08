Política

Fin de ETA

ETA comunica su disolución a instituciones y agentes políticos

Agencias | Redacción

02/05/2018

La organización ha remitido una misiva en la que anuncia que "ha disuelto completamente todas sus estructuras".

ETA ha anunciado por carta a instituciones y agentes políticos su decisión de "dar por terminado su ciclo histórico" y ha comunicado que "ha disuelto completamente todas sus estructuras".

Sin embargo, esta misiva no es el comunicado que ETA hará público para anunciar oficialmente su disolución, que será publicado este jueves, según han informado los diarios Berria y Naiz.

En la misiva que ha trascendido hoy, fechada a 16 de abril, ETA transmite su decisión de "dar por terminados su ciclo histórico y su función, dando fin a su recorrido". Por tanto, continúa, ETA "ha disuelto completamente todas sus estructuras y ha dado por terminada su iniciativa política".

Según la carta, a la que ha tenido acceso la agencia EFE, la decisión de su disolución "no supera, en cambio, el conflicto que Euskal Herria mantiene con España y con Francia". "El conflicto no comenzó con ETA y no termina con el final del recorrido de ETA", añade en la carta.

En la misiva, ETA también "reconoce el sufrimiento provocado como consecuencia de su lucha", y asegura que la "falta de voluntad" de los gobiernos español y francés "ha provocado el alargamiento del conflicto y ha multiplicado el sufrimiento de las diferentes partes".

"Años de confrontación han dejado heridas profundas y hay que darles la cura adecuada. Algunas todavía están sangrando, porque el sufrimiento no es cosa del pasado", añade ETA.

La carta remitida por ETA a instituciones y agentes políticos. Foto: EFE