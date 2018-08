La forma de abordar el futuro sin ETA divide a los partidos vascos

Política

Agencias | Redacción

05/05/2018

Mientras que para EH Bildu la prioridad deben de ser los presos, para PSE-EE y PP el acento se ha de poner en las víctimas y la memoria de lo ocurrido "para que no vuelva a repetirse".

Los partidos políticos vascos han evidenciado su división sobre la forma en que se debe abordar el futuro de Euskadi tras la disolución ETA ya que mientras para EH Bildu la prioridad deben de ser los presos, para PSE-EE y PP el acento se ha de poner en las víctimas y la memoria de lo ocurrido "para que no vuelva a repetirse".

Así lo han expresado en la habitual tertulia política de Radio Euskadi los portavoces parlamentarios del PNV, Joseba Egibar; EH Bildu, Iker Casanova; Elkarrekin Podemos, Eukene Arana; PSE-EE, Alexia Castelo y PP, Borja Semper.

Desde el PNV, Egibar ha pedido "un esfuerzo compartido" para tener "una lectura crítica del pasado, más allá de las condenas y reprobaciones" para "corregir en el presente" los "silencios personales o colectivos que se produjeron" en el pasado y ha considerado que con la desaparición de ETA, que ha calificado de "hecho relevante", la política penitenciaria puede perder "su excepcionalidad".

Iker Casanova, de EH Bildu, por su parte, ha señalado que la primera tarea "pendiente" tras la disolución de ETA, es "la cuestión de los presos" de la organización porque, a su juicio, "es la consecuencia más importante del conflicto", aunque ha mostrado también la disposición de su formación a "trabajar por la reparación y el reconocimiento de todas las víctimas y por la construcción de una memoria compartida".

La parlamentaria de Elkarrekin Podemos, ha considerado importante, tras el final de ETA, "profundizar en el aspecto de memoria y convivencia" tarea en la que "no sobra nadie", tras lo cual se ha mostrado partidaria también de "un cambio urgente en la política penitenciaria que facilite la progresión de grados y el acercamiento de los presos".

Ha agregado que, en su opinión, "ahora ya no hay excusas ni para los que no querían avanzar en cuestiones de materia penitenciaria ni para los que todavía no han reconocido todos los sufrimientos causados", en referencia tanto al Gobierno de España como a EH Bildu.

La parlamentaria del PSE-EE, Alexia Castelo, ha abogado por "desligar" lo que ha sido la disolución de ETA "de lo que es la atención a las consecuencias que el terrorismo de esta organización ha dejado, tanto desde el campo de las víctimas como de los presos" y se ha mostrado partidaria, en este último aspecto, de "abrir un campo de relación con el Gobierno" de España en el que se aborde la cuestión de la política penitenciaria".

Borja Semper, del PP, por su lado, ha insistido en que "la consecuencia más grave del terrorismo no son los presos de ETA, como defiende EH Bildu, sino sus víctimas y la propia sociedad vasca, que también ha sido golpeada y machacada por la organización".