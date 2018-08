Política

Reunión

La Ponencia de Autogobierno encalla entre duras críticas entre partidos

Agencia | Redacción

09/05/2018

Elkarrekin Podemos ha advertido de que "propuestas maximalistas" podrían causar un "bloqueo". El PP ha definido la propuesta del PNV como "el Estatuto de Kanbo".

La Ponencia de Autogobierno del Parlamento Vasco no ha servido para que los grupos políticos acerquen sus posturas e incluso Elkarrekin Podemos ha alertado de un posible bloqueo si se mantienen postulados "maximalistas".

La ponencia se ha reunido esta tarde por espacio de dos horas para tratar de avanzar en la redacción del preámbulo del texto que actualice el Estatuto de Gernika de 1979, el único de todas las comunidades autónomas que no se ha modificado hasta ahora.

La cita se ha producido después de que el martes se conociera la propuesta del PNV, que evidenció la distancia en esta materia con su socio de gobierno, el PSE-EE, al incluir conceptos como "Euskal Herria" y "nación", y plantear una relación "bilateral" con el Estado.

Tras la reunión de hoy EH Bildu ha hecho una valoración positiva porque ahora se está "un poco más cerca del estatus que necesita la sociedad vasca".

Elkarrekin Podemos sin embargo ha advertido de que "propuestas maximalistas" podrían causar un "bloqueo", ya que dificultan un acuerdo que debe ser "amplio" y debe huir del juego de "mayorías sobre minorías". Por ello no apoyará una reforma estatutaria únicamente con PNV y EH Bildu.

Su portavoz, Lander Martínez, ha dicho que es preciso que el nuevo texto respete el ordenamiento jurídico vigente. Ha defendido que la coalición morada "encarna la opción integradora" por ser la que "mejor refleja la sociedad vasca" y ha valorado que los grupos compartan algunas ideas como el reconocimiento de Euskadi como "comunidad nacional", la inclusión de los derechos sociales y la igualdad entre hombres y mujeres.

En el lado contrario se discrepa sobre la definición de Euskadi y Euskal Herria y sobre el concepto del derecho a decidir, aunque "el diálogo está abierto".

El PSE, por su parte, ve factible mejorar el autogobierno "dentro de la legalidad y con seguridad jurídica" y el PP ha calificado la propuesta del PNV como "la más radical de su historia" y cree que responde a "la hoja de ruta marcada por ETA" en el comunicado de su disolución.

El portavoz socialista, José Antonio Pastor, apuesta por intentar acercar posturas sobre la base de los derechos sociales -donde los todos los grupos pueden sentirse "reflejados"- en vez de sobre los derechos nacionales.

Pastor ha subrayado que no hay "nada decidido" sobre el preámbulo porque el debate está en "los primeros compases". En todo caso ha apuntado la posibilidad de emitir un voto particular al texto final del preámbulo si el PSE no comparte su contenido para que sea tenido en cuenta por la comisión de expertos encargada de redactar el articulado del nuevo Estatuto.

El portavoz del PP, Borja Sémper, ha definido el documento del PNV como "el Estatuto de Kanbo", en alusión a la localidad labortana que acogió la cumbre que certificó el final de ETA, y ha criticado que muestra "una visión uniforme y nacionalista de la sociedad vasca".

"Este camino amenaza seriamente la estabilidad política y económica", "nos asemeja a Cataluña" y retrotraen a "la política de bloques que creíamos felizmente superada", ha dicho Sémper que entiende que PNV, EH Bildu y Elkarrekin Podemos son un frente opuesto al PSE y al PP.

El PNV ha sido el único grupo parlamentario que no se ha pronunciado sobre la ponencia.