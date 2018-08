Política

A Erkoreka no le consta que el Gobierno español contemple el acercamiento de presos

AGENCIAS | REDACCIÓN

18/05/2018

Además, espera que la confiscación de bienes a 50 expresos no suponga una 'discriminación' para otras víctimas.

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha asegurado que no le consta que el Gobierno español "esté en este momento diseñando o contemplando movimientos que puedan suponer a corto plazo una modificación de la política penitenciaria". Además, espera que la confiscación de bienes a 50 expresos no suponga "discriminación" para otras víctimas.

En una entrevista concedida a Onda Cero, Erkoreka ha señalado que el hecho de que Iñigo Urkullu afirmara que el presidente del Ejecutivo del PP, Mariano Rajoy, "era sensible" al cambio de política penitenciaria, se enmarca en "una sensación muy personal" del lehendakari.

"Lo que ha podido decir el lehendakari es que, cuando ha compartido espacio con el presidente del Gobierno español, éste se ha dado cuenta de que la cuestión de la política penitenciaria no es algo que haya que poner en marcha para responder a ETA o a una demanda de la izquierda abertzale, sino algo que la sociedad vasca reclama mayoritariamente, que las instituciones vascas lo han pedido también de manera insistentemente y que es algo que, una vez disuelta ETA, podría contribuir a normalizar una situación de convivencia futura", ha indicado.

En cuanto a la operación de la Guardia Civil para requisar bienes de 50 expresos, Josu Erkoreka ha señalado que desconoce por qué "este movimiento se produce ahora y con carácter general". "El Gobierno Vasco es partidario de que, entre las víctimas de los delitos, y en concreto del terrorismo, reine la igualdad. No sé si esta medida, circunscrita exclusivamente a las víctimas del terrorismo de ETA, puede establecer una diferencia entre las víctimas", ha destacado. Por ello, Erkoreka espera que esta medida "no desemboque en un escenario de discriminación y diferente trato entre una víctimas y otras".

Pastor: "El final de ETA no puede suponer ni un premio ni un castigo punitivo para sus presos"

El portavoz del PSE-EE en el Parlamento Vasco, José Antonio Pastor, ha asegurado que el final de ETA no puede suponer "ni un premio ni un castigo punitivo para sus presos" y ha advertido de que "se puede hablar del acercamiento de reclusos sin llevarse las manos a la cabeza".

Tras aclarar que no quiere analizar "la oportunidad o no" de la operación de la Guardia Civil, ha advertido de que el final de ETA no puede suponer "ni un premio ni un castigo punitivo". En este contexto, ha considerado que la política penitenciaria "se puede hacer de otra manera, independientemente de la existencia de ETA o no", ya que, "una cosa es la política penitenciaria y otra la legalidad penitenciaria que se puede modular".

"Ha terminado ETA y la Ley penitenciaria tiene posibilidades de favorecer algunas medias de reinserción. Se puede hablar, por qué no, del acercamiento sin llevarse las manos a la cabeza. No hay que exagerar ni en un sentido ni en otro", ha valorado.