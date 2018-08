Política

El PP confirma enmiendas a los Presupuestos con medidas que antes el PNV no permitía

04/06/2018

Rafael Hernando recuerda que su partido ya no tiene 'vinculación con el PNV' porque los jeltzales 'han roto la confianza'. Las enmiendas no afectarán a las pensiones.

El Partido Popular incluirá en el Senado enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado de 2018 (PGE) sobre cuestiones que antes no podía abordar por su pacto con el PNV, pero que una vez roto por parte de los nacionalistas vascos, va a defender en la Cámara Alta.

Así lo ha anunciado el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, quien ha asegurado, no obstante, que los 'populares' no cambiarán con sus enmiendas la principal medida que logró incluir el PNV en los presupuestos, la subida generalizada de las pensiones.

En declaraciones en Telecinco, Hernando ha recordado que el PP ya no tiene "vinculación con el PNV" porque ese partido "ha roto la confianza entre las distintas formaciones" que apoyaron los presupuestos del Gobierno de Mariano Rajoy en el Congreso.

Ahora, ha añadido, los 'populares' tienen "manos libres" para "mejorar" las cuentas del Estado y para incluir algunas enmiendas que se dejaron "en la cartera" porque sabían que con el PNV no podrían salir adelante.

Hernando ha aclarado que las enmiendas no afectarán a las pensiones: "Nuestros mayores que estén tranquilos, van a tener una de las mayores subidas de nuestra historia", ha dicho el portavoz del PP, subrayando que así se pactó no solo con el PNV —que fue el que puso sobre la mesa ese aumento de las pensiones— sino con el resto de formaciones que apoyaron los Presupuestos.

El portavoz del PP ha señalado que son las mismas cuentas que hubieran querido hacer el PP en su primer año de Gobierno de Rajoy, en 2012, pero que no pudieron porque los socialistas "habían dejado España arruinada".

El Senado tiene la posibilidad de modificar los Presupuestos con la mayoría absoluta del PP, pero cualquier cambio en las cuentas volverá después al Congreso, que tendrá que ratificarlos o tumbarlos, volver al texto original aprobado por la Cámara Baja. En este segundo caso, será necesario que la mayoría alternativa que apoyó la moción de censura sume fuerzas, lo que pasa por los votos de Unidos Podemos, que mantiene su oposición frontal al proyecto de ley.

El PP retrasa una semana el debate de los Presupuestos en el Senado

El PP utilizará su mayoría absoluta en el Senado para retrasar una semana el debate presupuestario en la Cámara Alta, que inicialmente preveía discutir a partir de este martes en el pleno los vetos de los grupos a las cuentas públicas.

El portavoz del grupo popular en el Senado, José Manuel Barreiro, ha anunciado en rueda de prensa que los senadores del PP van a solicitar por un lado ampliar cinco días el plazo para presentar enmiendas parciales a los Presupuestos Generales del Estado para 2018 y por otro aplazar a la semana próxima el debate de totalidad.

Los 'populares' han asegurado que promueven este retraso en el debate de las cuentas porque, al no haber nombrado aún Pedro Sánchez los miembros de su Gobierno, no hay un ministro de Hacienda con el cual los senadores puedan debatir sobre el proyecto de ley presupuestario. ha hecho hincapié en que aunque no es obligatorio que el ministro acuda al Senado a presentar esta ley, con el PP Montoro siempre "ha venido a dar la cara", primero en el Congreso y luego en el Senado.

José Manuel Barreiro también ha justificado la decisión de solicitar la ampliación en cinco días del plazo para las enmiendas parciales que acababa a las seis de la tarde de este lunes para "tratar de mejorar" el contenido del proyecto. Y ha asegurado que las enmiendas que presentará el PP "no irán en contra de nadie", sino "a favor de la ciudadanía". A partir de ahí, ha advertido, "tendrán que pronunciarse" los demás.

Barreiro ha criticado reprochado a los socialistas de ser "incapaz" de articular una propuesta presupuestaria distinta a la del PP. Y es que al hacer suyas las cuentas, ha criticado, lo que era para los socialistas "muy muy muy malo" ahora parece "muy muy bueno".

Además, Barreiro ha considerado de una "hipocresía política tremenda" que el PNV les acuse de "revancha" cuando no fue Mariano Rajoy, sino los nacionalistas vascos, quienes rompieron ese compromiso.