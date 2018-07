Política

PP

Cospedal y García-Margallo visitan Euskal Herria en busca de apoyos

Agencias | Redacción

01/07/2018

Cospedal ha pedido 'no abrir heridas' en el partido, y Margallo se ha mostrado convencido de lograr apoyos en Euskadi para su proyecto de 'regeneración'.

La candidata a la presidencia del PP María Dolores de Cospedal ha pedido este domingo, en relación al proceso de "debate interno" de cara al Congreso del próximo 21 de julio para elegir al nuevo líder de los populares, "no abrir heridas" y "no crear fracturas" para salir del proceso "más unidos que nunca" y "ganar" las elecciones. "Tenemos que estar juntos, porque la división interna no puede existir en el PP, y el partido tiene que salir reforzado", ha advertido.

Cospedal ha visitado este domingo Portugalete, donde primero se ha reunido con afiliados en la sede del PP de Getxo y después ha intervenido en un acto político en la recién inaugurada sede de los populares en Portugalete, donde ha estado acompañada por la secretaria general del PP vasco, Amaya Fernández; el presidente del PP en Álava, Iñaki Oyarzabal; la presidenta del PP en Vizcaya, Raquel González; y el candidato popular a la Alcaldía en Portugalete, Juan Carlos Castaño.

En su intervención, Cospedal ha dicho que la candidatura que encabeza es "un proyecto de mucha gente, un proyecto que quiere ser del partido y, por eso, nuestro lema es 'Lo primero el partido'". Según ha advertido, "si no tenemos un partido fuerte y unido, no se ganan elecciones".

La candidata a presidir el PP ha dicho que no quiere que el PP "gobierne España a costa de lo que sea" y que no querría ser presidenta del gobierno "gracia al apoyo de quien fuera con tal de serlo", sino que el PP tiene que ofrecer a los españoles "un proyecto claro de libertad, de principios y de referente del centro derecha español, y así ganaremos".

En ese sentido, Cospedal ha señalado que España "está viviendo un momentos crítico" con un gobierno, el de Pedro Sánchez, que es "el primer presidente que no ha ganado unas elecciones" y que es presidente del Gobierno "gracias a los independentistas catalanes, y al voto de Bildu, con lo que Zapatero ni siquiera se habría atrevido".

García-Margallo ve un "contrasentido" hablar de "apertura y transparencia" en el PP y "hurtar" el debate de candidatos

El candidato a la presidencia del PP José Manuel García-Margallo, por su parte, ha tachado de "contrasentido" que se hable de "apertura, de transparencia y de democracia" en el proceso abierto para elegir al nuevo presidente de su partido mientras se va a "hurtar" a la militancia un debate entre todos los candidatos. Además, se ha mostrado convencido de que contará con apoyos en Euskadi para llevar adelante su proyecto de "regeneración" del partido y de una España, "sin pulso", y que pasa por "recuperar el afecto" de los militantes.

En declaraciones a los medios en San Sebastián, García-Margallo, acompañado entre otros del portavoz del PP en Juntas Generales de Gipuzkoa, Juan Carlos Cano, y del exmilitante del partido Chema Herzog, ha señalado que su formación y España están "en una situación excepcional", con un Gobierno central 'popular' que "ha perdido una moción de censura por primera vez en la historia de España" y un PP que ha perdido "muchísimo afecto y cariño" de su militancia, como, a su juicio, lo demuestra el número de inscripciones para el Congreso extraordinario del PP.

"Hay que revertir y recuperar la situación", ha sostenido. En este contexto, ha señalado que en su programa plantea la "regeneración del partido" a través de "32 medidas muy concretas", y que de lo que tratan "es de devolver el partido a los afiliados".