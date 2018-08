Política

Declaraciones en Basauri

Batasuna cree que ETA declarará 'una tregua indefinida y verificable'

Redacción

30/12/2010

Decenas de simpatizantes de la izquierda abertzale se han concentrado frente a la cárcel de Basauri para mostrar su adhesión a la manifestación del 8 de enero, por los derechos de los presos.

La portavoz de la izquierda abertzale ilegalizada Miren Legorburu cree que "la respuesta" de ETA al emplazamiento hecho en el Acuerdo de Gernika "va a ser positiva". Ha señalado que el próximo comunicado de ETA es algo "que no está en nuestras manos".

La representante de la izquierda abertzale se ha pronunciado de esta manera durante una concentración desarrollada frente a la cárcel de la localidad vizcaína de Basuri, en la que han participado una treintena de simpatizantes abertzales, entre ellos el histórico dirigente Tasio Erkizia, para expresar su adhesión a la marcha en favor de los presos convocada para el próximo 8 de enero en Bilbao.

En declaraciones a los medios, ha recordado, que la izquierda abertzale suscribió, junto a otras formaciones, sindicatos y agentes sociales, el Acuerdo de Gernika, documento en el que, "entre otros puntos, se solicitaba a ETA que proclamara una tregua indefinida y verificable".

Ha añadido que "pensamos que su respuesta va a ser positiva en ese sentido porque los últimos comunicados de la organización han ido en ese sentido".

No obstante, ha precisado que "no es algo que está en nuestras manos" y, por ello, no va a "entrar a valorar dependiendo de las prisas que puedan tener unos u otros".

"Lo que pedimos es que se cumplan todos los puntos que nosotros pedimos en el acuerdo de Gernika para que este proceso pueda avanzar", ha insistido.

Asimismo, ha defendido que "la aportación que pueda hacer el colectivo de presos políticos vascos en el proceso que hemos iniciado, en la nueva fase que se ha abierto en Euskal Herria hacia el proceso democrático es imprescindible".