Pascal pide 'unidad y generosidad' para un PDeCAT que apoye el proyecto de Puigdemont

La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ha apelado este viernes a la "unidad" y la "generosidad" para poder tener un partido "fuerte" que se sume a la Crida Nacional per la República, el nuevo movimiento impulsado por Carles Puigdemont.

Así lo ha expuesto en su informe de gestión ante la Asamblea Nacional del PDeCAT que se celebra hasta el domingo en el Palacio de Congresos de Cataluña.

Según Pascal, "solo tendremos un partido fuerte si vamos unidos, si aceptamos todas las sensibilidades, si sumamos juntos, desde la generosidad, el respeto y el compromiso".

"La Crida del president Puigdemont es una nueva oportunidad para la unidad, y nos hemos de sumar sin ningún tipo de duda, pero esto es totalmente compatible con seguir trabajando por un partido fuerte que sea útil a la gente y al país", ha afirmado Pascal, según ha explicado en Twitter.

Intento de disipar dudas

Con su predisposición a unirse a la Crida Nacional, Pascal ha intentado disipar dudas sobre su compromiso con el proyecto que impulsa Puigdemont, con quien mantiene una relación de tirantez.

De hecho, la Asamblea Nacional del PDeCAT arrancaba este viernes sin resolver aún la pugna por el liderazgo, que enfrenta a Pascal con los sectores críticos, incluido Puigdemont y su entorno; dichos sectores quieren apartarla de la máxima responsabilidad orgánica.

En su exposición del informe de gestión, que ha compartido con otros miembros de la dirección ejecutiva, como David Bonvehí y Ferran Bel, la coordinadora general ha tenido palabras de reconocimiento hacia Puigdemont, el exconsejero Lluís Puig y los tres dirigentes presos: Jordi Turull, Josep Rull y Joaquim Forn.

"No os queremos cerca de casa, os queremos en casa. Este partido no os dejará nunca. Os acompañaremos siempre", ha afirmado Pascal, que ha definido el PDeCAT como un "proyecto político de centro amplio, desacomplejadamente independentista".

President Puigdemont, Jordi, Josep, Quim, Lluís, no us volem a prop de casa. Us volem a casa. Aquest partit no us deixarà mai. Us acompanyarem sempre. #AssembleaPDeCAT pic.twitter.com/Z3l8Ag7pbY