EH Bildu registra la solicitud de una comisión de investigación sobre la OPE

Agencia | Redacción

23/07/2018

La portavoz de la coalición abertzale ha anunciado la medida en una entrevista en Euskadi Irratia. Según ha denunciado 'algunos han creído que este era su país, y este es el país de todos'.

La portavoz parlamentaria de EH Bildu, Maddalen Iriarte, ha anunciado que su formación ha registrado este lunes la creación de una comisión de investigación en el Parlamento vasco sobre las supuestas irregularidades en la Oferta Pública de Empleo (OPE) de Osakidetza, y ha afirmado que espera Elkarrekin Podemos y PP se sumen a la iniciativa.

En una entrevista a Euskadi Irratia, Iriarte ha denunciado que "algunos han creído que este era su país, y este es el país de todos". "Cuando vimos la irregularidades en la OPE de Osakidetza, vimos que era algo muy feo", ha indicado Iriarte, que cree que el Gobierno Vasco "actuó muy mal políticamente y comunicativamente, ya que primero lo negó y luego Jon Darpón tuvo que responder inmediatamente ante las evidencias".

"Eso que era muy feo, ahora se está convirtiendo en vergonzoso, porque hay más denuncias, cada vez hay más implicaciones y cada hay más exámenes puestos en duda. Y la política del Gobierno Vasco también se está afeando, y tanto el Gobierno como Jon Darpón se encuentran en el punto de aclarar lo que ha sucedido, porque aquí ha ocurrido algo muy grave", ha asegurado.

De esta manera, la portavoz parlamentaria de EH Bildu ha adelantado que esta misma mañana la formación soberanista iba a presentar una solicitud en el Parlamento vasco para que se cree una comisión de investigación sobre la OPE de Osakidetza, y que espera que tanto Elkarrekin Podemos como el PP se unan a la iniciativa.

EH Bildu cree necesario que, dado que "el Gobierno Urkullu no lo hace", sea la Cámara la que investigue "y aclare las irregularidades que han aflorado en la política de Personal de Osakidetza". A su juicio, el objetivo, según ha explicado en un comunicado, es "garantizar la limpieza y la igualdad de oportunidades en el acceso a la Función Pública".

La coalición abertzale ha afirmado que este caso no trata solo de la OPE de Osakidetza, "sino de toda su política de personal". "El correo electrónico que Rebeka Ubera puso el jueves sobre la mesa, según el cual una subdirectora le ofrece un tribunal a la carta a una jefa de sección para que logre la plaza en propiedad, es flagrante. Es una prueba evidente de que en Osakidetza hay un modus operandi generalizado basado en el amiguismo y el enchufismo, de que hay un sistema fraudulento de selección de personal", ha indicado.

Ponencia de autogobierno

Sobre la ponencia de autogobierno, cuyos trabajos acaban de finalizar en la Cámara, Iriarte ha afirmado que el acuerdo sobre el nuevo estatus suscrito con el PNV "se puede ampliar", ya que, por ejemplo, el PSE-EE "podría estar de acuerdo en muchos puntos".

En todo caso, ha lamentado que existe "un problema central y nuclear", ya que el partido encabezada por Idoia Mendia "no ha querido unirse desde un principio a este debate y no ha querido legitimarlo". "Para eso ha utilizado la mentira una y otra vez, pero utilizar la mentira mil veces no convierte algo en verdad. La mentira es mentira, y lo nuclear es que ellos no querido admitir nada más que la unidad de España y, por lo tanto, imponen el veto a todo lo demás".

Por otro lado, la portavoz parlamentaria de EH Bildu ha afirmado que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, "no tiene una situación fácil" para abordar el acercamiento de presos a Euskadi tal y como ha planteado, ya que "tiene apoyos muy débiles", aunque, en todo caso, ha manifestado que "decir lo ha dicho, pero del dicho al hecho hay un trecho, y primero quiero ver si lo que dice va por el buen camino".

Sobre la elección de Pablo Casado como presidente del PP, Iriarte ha dicho que le resulta "verdaderamente inquietante", debido a sus declaraciones respecto a la posibilidad de ilegalizar a los partidos independentistas o las realizadas en torno al euskera en Navarra.