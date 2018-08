Política

Tribunal Supremo

Iruin:'ETA no tendrá presencia en las instituciones a través de Sortu'

Redacción

23/03/2011

La Fiscalía cree que el rechazo a la violencia que figura en sus estatutos es un "paso insuficiente", mientras que la Abogacía ve a Sortu como "la enésima manifestación del complejo ETA-Batasuna".

El abogado Iñigo Iruin ha dicho este martes en la vista de las demandas contra Sortu que "no sabemos cuáles son las intenciones de ETA, pero ETA no va a tener presencia (en las instituciones) a través de los parlamentarios o cargos electos de Sortu" porque los estatutos del partido abertzale establecen "cortafuegos" (como la amenaza de expulsión a quienes apoyen o justifiquen la violencia) que lo impedirán.

Iruin ha añadido en su defensa que esta formación es "un ingrediente indispensable para construir un futuro sin violencia" y que "ya no hay vuelta atrás" en su rechazo de la violencia, incluso si ETA rompe la tregua.

Según el letrado, Sortu es precisamente el fruto de un debate en el seno de la izquierda abertzale que tuvo lugar entre octubre de 2009 y febrero de 2010, y que acabó con la derrota de las tesis de ETA, que abogaba por un nuevo ciclo de violencia que llegara hasta 2014, y el triunfo de la ponencia Zutik Euskal Herria, que apostaba exclusivamente por la vía política.

"No ha sido un debate cualquier en la izquierda abertzale, ha sido ''el debate'', por primera vez se ha debatido sobre la estrategia político-militar, ha sido el debate de siete mil personas adoptando una decisión", la de rechazar -"ahora sí", ha dicho Iruin- el uso de la violencia.

Por ello, ha dicho, "no existe riesgo potencial para el sistema democrático" con la legalización de Sortu, que además sería una legalización "vigilada y controlada", con una permanente "fiscalización y observación" por parte de las Fuerzas de Seguridad y de la Fiscalía.



Según el abogado, Sortu cumple tres de los cuatro parámetros establecidos por la doctrina del Tribunal Supremo para declarar que no es sucesora de las formaciones ilegalizadas anteriormente, ya que no hay similitud de estructuras ni de medios de financiación ni existe disposición a apoyar la violencia.

Sí se da, ha admitido, la "similitud sustancial de las personas que las componen, dirigen o administran", pero en este punto Iruin ha asegurado que es imposible que fuera de otro modo, ya que Sortu es un proyecto que "nace en el seno de la izquierda abertzale".

La presencia de miembros de Batasuna, sin embargo, no hace a Sortu una continuación de aquella, sino que, según el letrado, traslada el mensaje de que el nuevo proyecto, basado en el rechazo de la violencia, "es asumido y apoyado" por quienes estuvieron en la formación ilegalizada.



Fiscalía



La Fiscalía y la Abogacía del&' || 'nbsp;Estado han coincidido en sus conclusiones al denunciar que Sortu "aparenta" un cambio en la izquierda abertzale que "no ha hecho".



La Fiscalía ha sostenido hoy que Sortu no debe ser inscrito como partido político porque "no ha roto amarras con ETA" y sólo cumple "aparentemente" la legalidad para poder volver a las instituciones, y ha concluido diciendo: "El hábito no hace al monje".

Así lo ha explicado el fiscal jefe de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo (TS), Antonio Narváez, durante la segunda jornada de la vista oral que celebra la Sala del 61 para estudiar las demandas para impedir la inscripción de Sortu como partido político por considerarlo continuidad de Batasuna.

Narváez ha dicho hoy que Sortu está cumpliendo "aparentemente" con la legalidad ante las próximas elecciones del 22 de mayo, pero que el rechazo de la violencia que figura en sus estatutos es un "paso insuficiente".

Ha asegurado también que "no se ha producido una ruptura de Batasuna con el resto del entorno de la izquierda abertzale, ni tampoco con ETA" y ha hecho hincapié en que en este proceso lo importante son los documentos de los que se dispone, mientras que lo que han dicho los testigos vale de complemento de éstos.

Además, ha dicho que aunque actualmente se está en un contexto diferente a otras ocasiones, ya que ETA mantiene un alto el fuego, la banda no ha cesado su actividad y la prueba de que sigue activa es que ayer mismo fue detenida en Francia una presunta miembro de ETA.



Abogacía del Estado



La Abogacía del Estado, en nombre del Gobierno, ha asegurado hoy que, con la creación de Sortu, la izquierda abertzale "quiere aparentar que ha cambiado" y que ha roto con ETA, pero que no lo ha hecho, y ha calificado a la nueva formación como "la enésima manifestación del complejo ETA-Batasuna".

Así se ha pronunciado el abogado del Estado Manuel Rivero al exponer sus conclusiones en la vista ante la Sala del 61 del Tribunal Supremo de las demandas contra Sortu, en la que ha negado que la ponencia Zutik Euskal Herria de la que surgió la nueva formación abertzale contenga una "crítica" de ETA, ya que se limita a "ignorar" la cuestión de la violencia.

La diferencia respecto a ocasiones anteriores, ha añadido, es que dada su debilidad ETA no está ahora en condiciones de imponer su postura, pero sigue marcando ciertos límites "que no se pueden traspasar y Sortu no los traspasa", en referencia a la condena.

Rivero ha dicho también que la pretendida ruptura entre el sector armado y el político de la que, según la izquierda abertzale, ha nacido Sortu "no es creíble", porque, a diferencia de lo ocurrido cuando los "poli-milis" abandonaron ETA o cuando surgieron Euskadiko Ezkerra o Aralar, "no ha habido ni una sola escisión, ni una sola voz en contra".

"Sortu es la enésima manifestación del complejo ETA-Batasuna, hay una sucesión y estamos ante el mismo fenómeno por enésima vez", ha dicho Rivero, que ha subrayado que la amenaza de expulsión a quienes apoyen la violencia que contienen los estatutos de la nueva formación "contrasta con la ausencia de debate" sobre esta cuestión entre sus miembros.



"La izquierda abertzale no condenará nunca las acciones de la organización ETA y Sortu no lo ha hecho. Hasta ahí podíamos llegar", ha ironizado Rivero, que ha atribuido esa consigna a la necesidad de "cuidar los iconos", es decir, de no contrariar al colectivo de presos, que sigue teniendo "un enorme potencial dinamizador".

"Reconocemos los matices", ha agregado el representante de los servicios jurídicos del Estado, que ha admitido que los estatutos de Sortu contienen unas críticas a la violencia "inusitadas", pero siempre dentro de los límites marcados por ETA: no hay condena, "aunque saben utilizar el término, lo hacen con las torturas, pero cuando ETA no les deja, no lo hacen".



Proceso judicial



Tras escuchar las conclusiones del abogado del Estado, la Fiscalía y la defensa de Sortu, el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, y los 15 magistrados de la Sala del 61 se reunirán para deliberar durante la tarde de mañana y los días siguientes hasta alcanzar un acuerdo. Este podría producirse entre el miércoles y el jueves, según los tiempos que maneja el tribunal.

Su intención es dejar unos días al magistrado ponente, Carlos Lesmes, para que redacte la resolución y, en su caso, para que los jueces que discrepen puedan elaborar sus votos particulares. Se quiere notificar oficialmente la decisión sobre el próximo lunes 28, coincidiendo así con la convocatoria de las elecciones municipales del 22 de mayo, a las que pretende presentarse Sortu, el nuevo partido de la izquierda abertzale.

La decisión de la Sala del 61 puede ser recurrida ante el Tribunal Constitucional.