Política

Elecciones del 22-M

PSN reflexionará para 'no precipitarse en la toma de decisiones'

Redacción

26/05/2011

Pese a bajar tres escaños en su representación, los socialistas se han vuelto a erigir en la llave para la formación del próximo Gobierno de Navarra.

El PSN, tras reconocer que sus resultados electorales no han sido "nada satisfactorios" y explicar que "no quiere precipitarse en la toma de decisiones", ha asegurado que "todo quedará resuelto lo antes posible, dependiendo de las muestras de responsabilidad del resto de las fuerzas políticas".



Así lo ha asegurado en una declaración aprobada por unanimidad de la Comisión Ejecutiva Regional del PSN-PSOE, reunida esta tarde en Pamplona para analizar los resultados electorales que, en el caso de Navarra, le han otorgado nueve escaños de los cincuenta con que cuenta el Parlamento.



Pese a bajar tres escaños en su representación, los socialistas se han vuelto a erigir en llave para la formación del próximo

Gobierno de Navarra, al no contar ninguno de los demás partidos con la mayoría suficiente, ni siquiera UPN que, con 19 escaños, necesita a los socialistas para convertir a su candidata, Yolanda Barcina, en presidenta.



Tras analizar los resultados, el PSN ha decidido "abrir en todas las estructuras del partido un período de tranquilidad, sosiego y

reflexión".



Su secretario general, Roberto Jiménez, "quiere escuchar la opinión de todos los representantes del PSN-PSOE", ha indicado el partido, que ha indicado que hoy lo ha hecho con la Comisión Ejecutiva, y posteriormente lo hará con alcaldes y portavoces,

mientras que el sábado participará en el desarrollo del Comité Federal.