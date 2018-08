Política

Entrevista en Radio Euskadi

PSE: 'PNV respaldará a Bildu en Gipuzkoa pensando en las autonómicas'

Redacción

01/06/2011

Jose Antonio Pastor advierte a la formación jeltzale de que "no puede pedir" que los socialistas jueguen con ellos "para las cosas de comer" y, luego, se dediquen a "jugar al 'gori-gori'" con Bildu.

El portavoz del PSE-EE, José Antonio Pastor, ha considerado que PNV permitirá a Bildu gobernar Gipuzcoa por "no ofender al electorado" de la coalición y pensando ya en las próximas elecciones autonómicas.

Además, le ha advertido de que la formación jeltzale "no puede pedir" que los socialistas jueguen con ellos "para las cosas de comer" y, luego, se dediquen a "jugar al ''gori-gori''" con Bildu.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, Pastor ha reiterado que, si no hay un pacto global de los socialistas con PNV, "todo parece apuntar a que el PNV, al menos el del señor Egibar en Gipuzkoa, tiene tomada la decisión de permitir que Bildu gobierne el Ayuntamiento de San Sebastián, la mayor parte de los ayuntamientos guipuzcoanos y también la Diputación foral".

"Es una postura que tiene que ver mucho con una estrategia electoral del PNV, que está mirando ya, de cara a las elecciones

autonómicas, mucho más que a las municipales", ha añadido.

Tras subrayar que, desde el punto de vista institucional, el PNV "se ha dado un gran tortazo" y ha quedado "prácticamente excluido del mapa institucional guipuzcoano". "Están pensando en clave electoral del PNV de cara a las autonómicas. Y, en ese sentido, no quieren molestar a Bildu, no quieren que el electorado de Bildu pueda percibir al PNV como un enemigo y quiere presentarse a las autonómicas, en ese sentido, ''limpio''", ha indicado.

En esta línea, ha precisado que mantiene una actitud "un tanto hipócrita" porque no pueden decir que ellos no quieren faltar al

respeto a los miles de guipuzcoanos que han decidido que Bildu sea la lista más votada, pero parece que les importa un pimiento faltar al respeto a los miles de ciudadanos alaveses que han decidido que el PP sea la lista más votada". "¿Por qué no lo hace en Álava?", se ha preguntado.