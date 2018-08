Política

NaBai hará 'oposición frontal' al Gobierno de UPN y PSN

22/06/2011

El portavoz de Nafarroa Bai, Patxi Zabaleta, ha anunciado hoy la "oposición frontal" de su grupo parlamentario al Gobierno de coalición de UPN y PSN, que ha calificado como una "afrenta al sentido común" y a la "voluntad política de los navarros".



Zabaleta ha declarado que su primera impresión del acuerdo de Gobierno entre regionalistas y socialistas, suscrito ayer, es "profundamente negativa" y ha subrayado que es un "escándalo" que el PSN no haya "sacado absolutamente nada" de este pacto.



Este acuerdo, ha señalado, merece el "absoluto rechazo" de NaBai por no tener "ningún respeto a la pluralidad y diferencia ideológica, social, cultural, lingüística, religiosa y de toda índole de las navarras y navarros".



En el aspecto económico, ha denunciado la "inadecuación completa" y la "inefectividad total" de las medidas que se plantean contra la crisis y ha afirmado que la palabra más repetida "con mucha diferencia" es la de "plan", que es "la fórmula de no concretar absolutamente nada".



Además, en bienestar social, ha censurado, no hay "ni una sola alusión" a los derechos de las personas beneficiarias de esa política y "lo mismo sucede en sanidad", una materia cuyo tratamiento es "patéticamente expresivo" en los dos párrafos que ocupa en el acuerdo.

Zabaleta ha estimado asimismo que el acuerdo, en el apartado de cultura, es "muy lamentable" y el tratamiento del euskera es "absolutamente falto de rigor".



No obstante, Zabaleta ha manifestado que NaBai tiene "absolutamente todo" el margen de actuación ante este Gobierno de coalición y ha resaltado que "la oposición no puede ser más que

frontalmente de confrontación".