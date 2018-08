Política

Entrevista en 'Plato 2.0'

Garitano: 'Hay sed de solución en la sociedad vasca'

28/06/2011

El diputado general de Gipuzkoa ha subrayado que "Bildu es categórica en la defensa de la exclusividad de las vías políticas y democráticas, y en la defensa a ultranza de esos principios".

El diputado general de Gipuzkoa, Martín Garitano, ha dicho que "en la sociedad vasca hay sed de resolución, la gente no quiere más conflicto, ya que el sufrimiento es multilateral". "La gente ha entendido que Bildu daba pasos hacia la solución y nos ha premiado con su confianza", ha agregado.

Entrevistado en ''Plato 2.0'' de ETB-2, Garitano ha subrayado que "Bildu es categórica en la defensa de la exclusividad de las vías políticas y democráticas, y en la defensa a ultranza de esos principios, pero además pensamos que otro escenario no se va a repetir, no va volver a suceder".

"Desde la responsabilidad institucional, no tengo que crear ambientes positivos, el cese definitivo de la lucha armada se lo ha pedido Bildu a ETA, yo también lo pido y Otegi también lo pidió", ha repetido respecto al desmarque de ETA de la coalición.

Preguntado por qué pasará si Arnaldo Otegi sale de la cárcel, el mandatario guipuzcoano ha dicho que el dirigente abertzale "haría política desde la calle, y no como ahora encarcelado como lo estuvo Nelson Mandela". "Otegi ha contribuido en este país para que la paz este más cerca que lejos", ha concluido.





Programa

Garitano ha repetido "Bildu no va a improvisar". "Tenemos un programa de actuación escrito y publicado", ha agregado. "Hemos explicado fiscalidad, infraestructuras, gestión de residuos... yo me he aburrido de hablar de estos temas en campaña", ha explicado.

El diputado general ha dicho que "hasta ahora no ha habido voluntad política para cambiar la fiscalidad". "El fraude fiscal no es algo inevitable, pero socialmente hay una especie de consentimiento", ha subrayado. "Vamos a luchar contra el fraude y lo vamos hacer con inspección y con sanción", ha agregado.

Además, Garitano ha explicado la necesidad de subir los impuestos, entre otros el de sociedades o el de patrimonio. "Hay que recaudar para redistribuir con argumentos de justicia", ha dicho.