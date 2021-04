17/04/2021 13:58 Política Día de los Presos Políticos La reivindicación de "libertad" de los presos vascos, de nuevo en las calles Eriz Lotina | EITB Media Haimar Altuna, miembro de Sortu, ha enviado un "fuerte abrazo a todos los presos políticos" en prisión, también a los catalanes, así como a los "huidos y los deportados". Escuchar la página Escuchar la página

Sortu ha llamado a la movilización para reclamar "soluciones políticas" que posibiliten "el retorno a casa" de los presos, coincidiendo con el Día Internacional de los Presos Políticos, mediante manifestaciones en San Sebastián, Bilbao, Vitoria-Gasteiz y Pamplona, bajo el lema "Askatasuna!".

"Hoy, día Internacional del Preso Político, es un día para solidarizarnos con todas las represaliadas por luchar por la paz, la justicia, la igualdad y la libertad, y reivindicar una Euskal Herria y un mundo sin presos, refugiados y deportados políticos", ha afirmado Arkaitz Rodríguez, secretario general de Sortu, en la red social Twitter.

Coincidiendo con la efeméride, el colectivo EPPK, que agrupa a la práctica totalidad de los presos de ETA, ha hecho público un comunicado en el que advierte de que, aunque se vislumbra un "cambio de rumbo", todavía queda "un largo camino" y pide "dejar de lado las políticas y legislaciones específicas de excepción".

En Donostia-San Sebastián, la movilización ha partido de Alderdi Eder para terminar en el barrio de Gros, más concretamente en Sagües. Otra manifestación ha arrancado a la misma hora desde el Sagrado Corazón de Bilbao.

En ambos casos con decenas de personas portando grandes bolsas de plástico con los nombres de presos de ETA, las cárceles en las que cumplen prisión y los kilómetros a los que están con respecto a sus hogares.

En Pamplona/Iruña la cita es a las 17:00 horas, y en Vitoria-Gasteiz media hora más tarde, a las 17:30 horas.

Eusko Gudariak abestuz amaitu da Donostiako manifestazioa.



Preso, iheslari eta deportatuentzat askatasuna.

Euskal Herriarentzat #askatasuna.#FreeThemAll pic.twitter.com/iVcyrHzEpm — SORTU #LehenikHerria #PrimeroLaGente (@sortuEH) April 17, 2021

Al término de la manifestación, las primeras palabras de Haimar Altuna, miembro del Consejo Nacional de Sortu, se han dirigido a "todos los presos políticos del mundo". "A todos los presos y exiliados del mundo, por su lucha a favor de la libertad", ha comenzado el discurso.

Altuna ha enviado un "fuerte abrazo a todos los presos políticos" en prisión, también a los catalanes, así como a los "huidos y los deportados" y ha destacado que las marchas han sido "multitudinarias".

Además, ha pedido la "libertad" para todos los "presos políticos vascos", así como para los "deportados y huidos políticos" y también "para Euskal Herria", donde existe un "conflicto político" que crea "sufrimiento", que ha llevado a las cárceles "a 9000 vascos" y que todavía "está sin resolver". Altuna ha denunciado que los presos "políticos vascos" están en las cárceles porque el Estado español "sigue negando Euskal Herria y la solución a este problema político".

"La lucha desde las cárceles, las calles y las instituciones ha dado resultados y se ha logrado romper el bloqueo"

A ello ha añadido que una década después de que ETA abandonara la "lucha armada todavía hay presos políticos, huidos y deportados" y se les aplica "una política de excepción", porque para el Estado español, cada uno de ellos es "un activo importante en la lucha por la independencia". "Por eso les tienen cautivos, porque es una forma efectiva de dañar al proyecto independentista", ha opinado.

Frente a ello, ha destacado que "la lucha desde las cárceles, las calles y las instituciones ha dado resultados y se ha logrado romper el bloqueo". Así ha puesto en valor que en los últimos meses la política penitenciaria "se ha humanizado un poco, poniendo fin al aislamiento o aumentando los segundos grados". "Hemos hecho una grieta en la pared de la cárcel pero todavía no un agujero, necesitamos un gran trabajo y una gran lucha, en las cárceles, calles e instituciones", ha defendido.

Además, ha señalado que no hay que "relajarse", sino trabajar para aumentar esa grieta para que los presos "vuelvan a casa". "Tarde o temprano los presos, huidos y deportados políticos se liberarán de los dedos del Estado", ha subrayado. "No hay nada ganado y lo conseguido hasta ahora no es suficiente, porque no podemos olvidar que siguen aplicando a todos los presos políticas de excepción", ha incidido.

En este sentido, ha abogado por "redoblar esfuerzos" para que tener a "todos los presos, exiliados y deportados políticos vascos en casa". "Porque Euskal Herria debe construir su futuro en democracia, paz y libertad", ha finalizado.