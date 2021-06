03/06/2021 15:49 Política operación kitchen Casado rechaza valorar la imputación de Cospedal en la 'Operación Kitchen' o.p. | eitb media El presidente del PP ha alegado que no le corresponde a él "valorar cuestiones" de las que no tiene "ninguna información" ni "nada" tienen que ver con la "responsabilidad" de su cargo. Escuchar la página Escuchar la página

El líder del PP, Pablo Casado, ha rechazado hoy valorar la imputación de la ex secretaria general de su formación, María Dolores de Cospedal, en la llamada 'Operación Kitchen', ya que, según ha alegado, no le corresponde a él "valorar cuestiones" de las que no tiene "ninguna información". Además, ha subrayado que estas cuestiones "nada" tienen que ver con su "responsabilidad" como presidente de la formación.

"Hace cuatro meses dije que no iba a volver a hablar de cuestiones que no me corresponde valorar y que nada tienen que ver con mi responsabilidad como presidente del PP, y mucho menos que tenga que ver con las preocupaciones que ahora tienen los españoles y la necesidad de soluciones como las que hoy hemos venido a aportar", ha asegurado Casado en una rueda de prensa desde el puerto de Ceuta.

El PP ha intentado esquivar este asunto desde que este miércoles se conoció que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón citará como investigados a Cospedal y a su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, por su supuesta implicación en el espionaje parapolicial que se habría montado desde el Ministerio de Interior contra el ex tesorero del PP Luis Bárcenas y su familia a través de la 'Operación Kitchen'.

Nada más conocer la noticia, el PP pidió respeto a la presunción de inocencia y dijo que no había decisión sobre si tomará alguna medida contra Cospedal -que fue uno de los grandes apoyos de Casado en el congreso extraordinario que le eligió presidente del partido-, según fuentes de agencias.

Preguntado por si se va a abrir un expediente informativo a Cospedal como recogen los Estatutos, Casado ha insistido en que su "compromiso con los valores que representa el PP en su servicio público siempre han estado vinculados" a "hablar de lo que a él le corresponde valorar" y no de cuestiones de las que no tiene "ninguna información".

El juez que investiga el caso Kitchen, sobre el supuesto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas, citaba ayer como imputados a la exministra y ex secretaria general del partido María Dolores de Cospedal y a su marido, Ignacio López del Hierro.

El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón imputa a ambos presuntos delitos de cohecho, malversación y tráfico de influencias, y emplaza a declarar para el próximo 29 de junio a la exministra y para el 30 a su marido.