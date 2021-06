18/06/2021 11:08 Política Entrevista Urkullu: "Las restricciones al ocio nocturno se podrían atenuar" Según ha adelantado el lehendakari en Euskadi Irratia, el LABI podría valorar en la reunión de esta tarde flexibilizar las medidas para el ocio nocturno. Escuchar la página Escuchar la página

"La pandemia no ha terminado, están apareciendo nuevas variantes y, por lo tanto, hay que seguir cumpliendo con las medidas". El lehendakari Iñigo Urkullu tiene clara la hoja de ruta; no obstante, según ha reconocido en Faktoria de Euskadi Irratia, la situación deja lugar a la esperanza y hace posible flexibilizar las medidas.

El Consejo Asesor del LABI estudiará en la reunión de esta tarde nueve medidas que dejó pendientes de revisión en la última reunión, entre las que se encuentran las relativas al horario de la hostelería o a los aforos en distintos espacios. Iñigo Urkullu ha dejado abierta la puerta a la posibilidad de flexibilizar, también, las restricciones al ocio nocturno: "si queremos dar pasos hacia una normalización de la vida, es una de las medidas que se podrían atenuar, siempre y cuando la evolución epidemiológica lo permita". La rueda de prensa posterior a la reunión del LABI, comenzará a las 16:30 horas y podrá seguirse en directo desde eitb.eus

Por otro lado, el lehendakari ve cerca el final del uso de la mascarilla en el espacio público, aunque ha recordado que esa decisión está en manos del Gobierno de España, quien tendría que modificar la ley que establece las normas de uso. Urkullu ha reconocido que, en su opinión, "la decisión de flexibilizar el uso de la mascarilla puede llegar más pronto que tarde", aunque ha recalcado que esa flexibilización se daría, en cualquier caso, en el exterior, "en interiores va seguir siendo necesario utilizar la mascarilla".

Si bien han sido tres la olas de la pandemia que han azotado la Comunidad Autónoma Vasca, Iñigo Urkullu ha precisado que la tercera ola ha tenido unas características especiales, "ha tenido una incidencia parecida en dos de los territorios históricos, y mucho mayor en la tercera. ¿Por qué razón ha golpeado más fuerte en Gipuzkoa, y sobre todo en comarcas como Bidasoaldea y Goierri?", se ha preguntado. Ha insistido en que va a ser necesario estudiar las razones más a fondo: "quizás no hay que mirar únicamente a la sociedad guipuzcoana, quizás hay que mirar también a la ciudadanía de otras zonas y estudiar cómo ha podido influir la movilidad".

Comunicación con Pedro Sánchez e indultos

El Gobierno Vasco ha ofrecido al sector hostelero dos líneas de ayuda para hacer frente al perjuicio económico causado por la pandemia, y, según ha aclarado el lehendakari, hay una tercera línea que están negociando con el Gobierno de España y que podría activarse pronto; "muy pronto se abrirá la convocatoria de ayudas". Ha recordado que los fondos europeos podrían ayudar en ese sentido. No obstante, Urkullu aguarda la reunión interterritorial anunciado por el Gobierno de España, aunque ha recalcado que ha sabido de la intención de Sánchez "por los medios de comunicación; yo no he recibido ninguna llamada aún". Es más, Iñigo Urkullu ha aclarado que escribió al presidente español en mayo: "ese ha sido el último intento que he realizado para hablar con Sánchez, y todavía estoy esperando la respuesta".

Preguntado por la posibilidad de que el Gobierno de España de luz verde al indulto de los presos del procés catalán, Urkullu opina que sería un paso: "esa medida no relajará la situación por sí misma, pero los indultos facilitarán las conversaciones entre instituciones".

Intervenciones de la Ertzaintza

El sindicato ELA, integrado en la Ertzaintza, ha denunciado el "exceso de actitud" de los agentes de la Ertzaintza hacia los trabajadores que protestan. Preguntado por esta cuestión, el lehendakari ha respondido al sindicato: "Pediría una reflexión a quien ha hecho este tipo de declaración. ¿Esa es la imagen de la Ertzaintza que quieren mostrar ante la sociedad?". Urkullu ha asegurado que "la Ertzaintza está actuando muy escrupulosamente, utilizando medidas establecidas con proporcionalidad".