Política

Desalojan la sala

Gritos de 'Gora ETA' e insultos en un juicio de la Audiencia Nacional

Redacción

23/01/2012

La AN juzga a tres presuntos miembros de ETA acusados del intento de asesinato de un concejal del PSE-EE y su escolta. Un altercado ha provocado el desalojo de los acusados y el público de la sala.

El juicio contra los presuntos miembros del 'comando Otazua', Daniel Pastor, Iñigo Zapirain y Beatriz Etxebarria, ha desembocado este lunes en un violento altercado en la Audiencia Nacional que ha incluido gritos de "Gora ETA", "Jo Ta Ke" e insultos al tribunal, que han provocado el desalojo de la sala de los acusados y del público asistente.

El enfrentamiento se ha desencadenado a raíz de la declaración de uno de los guardia civiles que asistieron a la declaración de los tres presuntos miembros de ETA tras su detención. El agente ha explicado que los tres arrestados testificaron "libre y voluntariamente" y dieron detalles de su participación en los hechos juzgados, en concreto, el intento de asesinato en octubre de 2007 en Bilbao del concejal del PSE-EE de Galdakao, Juan Carlos Domingo, y su escolta, Gabriel Ginés.

Una vez finalizada la declaración, uno de los acusados, Daniel Pastor, le ha insultado, tras lo cual la presidenta de la sección cuarta de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, ha ordenado trasladarle al interior del habitáculo blindado junto a los otros dos procesados, Iñigo Zapirain y Beatriz Etxebarria.



Sin embargo, cuando cuatro agentes de la policía se disponían a llevarles a la "pecera", los tres han irrumpido en gritos y, en el caso de Pastor, ha espetado al tribunal expresiones como "me dais asco".



En el momento en que era introducido en el habitáculo blindado, y tras un pequeños forcejeo con el policía que le custodiaba, ha advertido: "aunque me pongáis las esposas, no me vais a callar". Inmediatamente después, ha comenzado a proferir gritos de "Gora ETA", por lo que la presidenta de la sala se ha visto obligada a pedir refuerzos, mientras una decena de personas que asistía como público se ha levantado para vitorear a los acusados, a los que animaban con la expresión "Jo ta ke" y "Aupa".



Por ello, la magistrada ha obligado a desalojar la sala y ha ordenado llevar a los tres acusados a los calabozos y continuar la vista "sin su presencia".



Los tres presuntos miembros de ETA están siendo juzgados por un atentado con bomba-lapa en el vehículo del que fuera edil del PSE en Galdakao, Juan Carlos Domingo, en el que resultó herido su escolta en 2007, hechos por los que la Fiscalía reclama 55 años de prisión.



Querellas



La asociación Dignidad y Justicia se querellará contra los tres presuntos miembros del "comando Otazua". Además, Dignidad y Justicia pedirá que se identifique a los

miembros del público que han animado a los acusados entre aplausos y vítores de "Jo ta ke" ("Dale duro") y "Aupa". Según la asociación presidida por Daniel Portero, hijo del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía asesinado por ETA Luis Portero, los hechos podrían ser constitutivos de un delito de enaltecimiento del terrorismo.



Asimismo, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) también se querellará contra los tres presuntos miembros del "comando Otazua" por un delito de enaltecimiento del terrorismo.