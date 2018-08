Política

Interior cree que ETA intenta reconstruir un aparato logístico latente

Redacción

24/01/2012

Según Fernández Díaz, el entorno de ETA puso en marcha durante la pasada Navidad una campaña de recaudación de fondos en comercios del País Vasco que viene a sustituir al "impuesto revolucionario".

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, considera que ETA está tratando de reconstruir su "aparato logístico" de forma "latente", como demuestra, a su juicio, el material para fabricar artefactos explosivos intervenido a los últimos supuestos miembros de ETA detenidos hace dos semanas en Francia.

En una rueda de prensa tras reunirse con el consejero de Interior de la Generalitat, Felip Puig, el ministro ha recordado que los tres supuestos miembros de ETA iban armados, por lo que sus intenciones no eran "pacíficas".



Según el titular de Interior, durante la pasada Navidad el entorno de ETA puso en marcha una campaña de recaudación de fondos en comercios del País Vasco que viene a

sustituir al "impuesto revolucionario".



Una nueva vía de financiación que para Fernández Díaz demuestra que ETA pretende conservar un aparato logístico de forma "latente".



No obstante, fuentes del Departamento de Interior del Gobierno Vasco han indicado a EFE que no tienen constancia de esta campaña de recaudación y no tienen ninguna denuncia registrada en relación a la misma.



Preguntado por si cree que el anuncio de ETA de un cese definitivo de la violencia es fiable, Fernández Díaz ha dejado claro que no se fía "nada" de la banda, que, a su juicio, ha tomado esta decisión por su "debilidad operativa" y no por motivos éticos y morales.

Ante esta situación, las Fuerzas Seguridad del Estado no bajarán la guardia y estarán "muy vigilantes" porque el Estado de Derecho "no está en suspenso", ha destacado.