27/07/2021 16:46 Política respuesta de sánchez Sánchez da la negativa, por carta, a las demandas de Urkullu sobre la mascarilla y la movilidad nocturna o.p | eitb media Sánchez ha remitido este lunes una misiva al lehendakari, con una contestación negativa a los planteamientos que Urkullu había solicitado por carta la semana pasada, antes de que el miércoles pasado se celebrara el pleno en el Congreso.

Una semana ha tardado en llegar la respuesta del presidente del Gobierno de España Pedro Sánchez a las demandas realizadas por el lehendakari Iñigo Urkullu en relacion a la obligatoriedad del uso de la mascarilla y las garantías jurídicas para que las comunidades autónomas pudieran adoptar medidas para limitar la movilidad nocturna y las agrupaciones de personas.

Sánchez remitió ayer una misiva al lehendakari, con una contestación negativa a ambos planteamientos que Urkullu había solicitado por carta la semana pasada, antes de que el miércoles pasado se celebrara el pleno en el Congreso, en el que se convalidó el real decreto Ley de flexibilización del uso de la mascarilla, de forma que en los exteriores solo es obligatorio, si no se mantiene la distancia de metro y medio.

El Gobierno Vasco solicitaba, precisamente, que no se ratificara ese decreto, dada la situación que estaba generando la quinta ola de la covid-19, y le reclamó que dotara de medidas con "seguridad jurídica" a las comunidades para restringir la movilidad nocturna y el número de personas que se pueden agrupar.

La respuesta negativa vino por parte de la portavoz del Ejecutivo del Estado casi de forma inmediata, confirmada por la convalidación el pasado día 21 en la Cámara Baja del real decreto Ley.

A todo ello se ha referido el portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria. "La primera contestación no se produjo ayer, sino el miércoles pasado en el Parlamento español, cuando el Gobierno decidió mantener el decreto Ley en sus mismos términos. La víspera hubo una respuesta por parte de la portavoz del Gobierno español", ha apuntado en una comparecencia de prensa celebrada tras la reunión del Consejo de Gobierno en Vitoria.

Según ha explicado, en la carta, Sánchez "no tiene una opinión diferente a la que tuvo antes" respecto a las mascarillas. Según Zupiria, Sánchez también se refiere a la adopción de garantías jurídicas que el lehendakari le había propuesto, pero tampoco en ese caso le responde afirmativamente.

Conferencia de presidentes

En todo caso, Zupiria ha indicado que el presidente del Gobierno no le hace, en su escrito, una invitación expresa a acudir el próximo viernes a la Conferencia de Presidentes de Salamanca. La invitación para el encuentro de máximos representantes de las autonomías la recibió Iñigo Urkullu la semana pasada, al igual que todos los demás, sin que constase orden del día a tratar.

"El presidente no le hace ninguna petición expresa, pero sí se produjo una llamada de la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, para tantear la posición del lehendakari", ha apuntado, tras haber anunciado que todavía Iñigo Urkullu no ha tomado una decisión sobre si asistirá o no a la cumbre.

Urkullu, que analiza si participará en el encuentro, cree que esta convocatoria "no cumple con el reglamento ni las funciones" que tiene atribuido este foro, y tendrá en cuenta que hay por cumplir compromisos que el Gobierno de Pedro Sánchez ha adquirido con el Ejecutivo vasco, que están vinculados a su contribución a la estabilidad.