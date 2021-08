06/08/2021 13:38 Política Geroa Bai Solana: "El PSN debe dejar atrás miedos electorales, y moverse por el reconocimiento del euskera" La parlamentaria de Geroa Bai, María Solana, denuncia que los socialistas no han cumplido el acuerdo cerrado en lo que respecta al reconocimiento del euskera en la función pública. Escuchar la página Escuchar la página

Este viernes se cumplen dos años desde que la socialista María Chivite fue investida presidenta de Navarra. Han sido dos años positivos para la parlamentaria de Geroa Bai, María Solana, formación que forma parte de la coalición de Gobierno. "Las relaciones diarias han sido muy buenas" y ha sido un acuerdo "para hacer frente a la derecha", pero ha reconocido que se han dado divergencias en su seno, sobre todo en lo concerniente al euskera.

Según ha explicado Solana en Faktoria de Euskadi Irratia, "el PSN dijo que se trabajaría vías para el acuerdo" en lo que respecta al reconocimiento del euskera en la función pública, y "eso no se ha hecho". "No se han buscado vías para el acuerdo, no ha sido cierto, les hemos propuesto alternativas y el PSN no se ha movido su postura", ha asegurado.

Por ello, Solana ha hecho una petición a los socialistas navarros: "dejen a un lado su fobia y miedos electorales de una vez; el PSN es víctima de su propia trampa. La pasada legislatura trasladó una gran mentira, el no saber euskera era discriminatorio, y ahora es muy difícil darle la vuelta eso".

Vacunación obligatoria

En palabras de la parlamentaria de Geroa Bai, en general, la gestión de la pandemia del Gobierno de Navarra ha sido buena. Sin embargo, "a veces las medidas habrían que haberlas tomado antes y tendrían que haber sido más duras", ha reconocido.

Con respecto a la obligatoriedad, la parlamentaria de Geroa Bai no tiene dudas, los profesionales que trabajan con personas vulnerables necesariamente tienen que estar vacunadas contra la covid-19: "hay que obligarlas o darles la opción de no ir más a su puesto de trabajo, si no quieren vacunarse".

Co-gobernanza

Por otro lado, Solana no está de acuerdo con el modelo de "co-gobernanza" impulsado por el Gobierno español: "para mí el termino tiene otro significado, hay que compartir las responsabilidades de otra manera".

Navarra comenzará a negociar sus nuevos impuestos en septiembre. Para ello, se reunirá con el responsable de Hacienda del Ejecutivo español. Chivite quiere un acuerdo fiscal semejante al cerrado por la Comunidad Autónoma Vasca. Según la parlamentaria de Geroa Bai, "el Gobierno de Navarra silenciosamente se ha metido por la grieta abierta por el lehendakari Iñigo Urkullu" para poder lograr el objetivo.