16/09/2021 16:30 Política Pleno de política general Elkarrekin Podemos-IU pide a Urkullu un "cambio de rumbo" para poder llegar a acuerdos AGENCIAS | EITB MEDIA Miren Gorrotxategi ha señalado que la coalición "no tiene vértigo" para hacer pactos con el PNV, pero advierte de que esto solo será posible si se aceptan su propuestas.

La coalición Elkarrekin Podemos-IU ha ratificado su voluntad de acuerdo con el Gobierno de Iñigo Urkullu pero le ha reclamado un "cambio de rumbo" en cuestiones fundamentales, como la apuesta por los servicios públicos, porque si no seguirá estando "enfrente".

Los portavoces de esta coalición Miren Gorrotxategi (Elkarrekin Podemos) y Jon Hernández (IU) han fijado la postura de la formación en su primera intervención en el pleno de Política General del Parlamento Vasco tras la intervención de Urkullu esta mañana.

Gorrotxategi, la primera en intervenir, ha recogido el guante del lehendakari para buscar acuerdos con la oposición en cuestiones como los presupuestos y ha remarcado su "buena voluntad" en este sentido pero también ha advertido de que ello solo será posible cuando se acepten sus propuestas, ya que ha dejado claro que tienen diferencias de fondo, ideológicas y de modelo con el Ejecutivo de coalición PNV-PSE.

"No tenemos vértigo y no nos casamos con nadie. No somos socios externos y tampoco oposición de postureo. Cuando se acepten nuestras propuestas votaremos a favor; cuando el acuerdo no sea posible, estaremos enfrente", ha dicho.

En la misma línea se ha manifestado Hernández quien le ha recordado a Urkullu que si quiere el entendimiento con ellos tiene que hacerlo "planteando un cambio de rumbo" en cuestiones fundamentales como la educación, donde se ha opuesto al modelo concertado, al tiempo que le ha reclamado una apuesta clara por los servicios públicos y por una fiscalidad justa.

Ha mostrado su sorpresa porque en materia de autogobierno el lehendakari se haya "retrotraído" a 1.839. "Pensábamos que estábamos hablando de buscar soluciones del S.XXI" y lo que hoy ha planteado Urkullu "no parece muy moderno", ha opinado.

También ha dejado claro que no van a ser socios preferentes del Gobierno Vasco: "Nada más lejos de la realidad. Nuestra coalición se sigue situando en las antípodas de sus políticas económicas y con un modelo alternativo al que no vamos a renunciar, ha afirmado Hernández, quien ha opinado que con lo planteado por Urkullu hoy "ni quieren ni pueden ser un socio externo".

Gorrotxategi le ha recordado al Ejecutivo vasco que ellos apuestan por la defensa de lo público como único modo de enfrentar las consecuencias de la pandemia y la organización de la sociedad.

Ha dicho que apuestan por un sistema vasco de cuidados público integral y universal, que reclaman un modelo educativo público y euskaldun, que se garantice el derecho subjetivo a la vivienda y un nuevo modelo energético que apueste por la producción de energía renovable descentralizada gestionado por una empresa pública, entre otras cuestiones.

En relación con esto último ha dicho que son partidarios de un pacto de Estado para regular el precio de la luz como ha defendido Urkullu, pero le ha recordado al lehendakari que para ello ha reclamado la empresa pública que ellos reclaman.

En materia de autogobierno, ha indicado que ellos defiende un modelo federalista republicano, que se completen todas las transferencias pendientes del Estatuto de Gernika pero también ha dicho que los mecanismos de autogobierno disponibles "deben ser utilizados correctamente".

"Tan importante como los contenidos concretos que nos permiten desarrollar nuestro autogobierno es el proyecto político bajo el que queremos gestionarlo", ha añadido Gorrotxategi, quien ha insistido en que cuando ellos hablan de soberanía no se limitan al marco territorial, sino que se refieren al derecho de toda la ciudadanía a decidir sobre todos los asuntos que le competen.