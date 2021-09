20/09/2021 11:47 Política EH Bildu Iriarte: "Puede haber acuerdo, pero el esfuerzo debemos hacerlo todos; también el Gobierno Vasco" EITB MEDIA La portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Maddalen Iriarte, cree que la fecha que dio el lehendakari para el acuerdo educativo para 2022 podría ser demasiado rápida. Por ello, ha pedido trabajar "sin pausas pero sin prisas". Escuchar la página Escuchar la página

En una entrevista realizada esta mañana en Faktoria de Euskadi Irratia, la portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Maddalen Iriarte, ha explicado que la nueva propuesta de EH Bildu en el ámbito de la educación ha generado "mucha ilusión" y ha afirmado que la educación está "en un atolladero".

Según la coalición abertzale, la demografía y la segregación infantil ha hecho que la educación en la CAV esté en una situación difícil y cree que es el momento de abordar este tema. Por ello, EH Bildu apuesta por "revertir el modelo actual y llegar a un acuerdo con la comunidad educativa, donde la escuela sea quien entre dentro del aula", ha añadido Iriarte.

Para la portavoz de EH Bildu, la educación "tiene que estar arraigada en la comunidad" y por ello ha subrayado la importancia del papel los ayuntamientos en la educación.

Según Irarte, el lehendakari, Iñigo Urkullu, quiere cerrar el acuerdo para 2022. Sin embargo, EH Bildu ve necesario ir más despacio para trabajar "sin pausas, pero sin prisas", para que haya tiempo para recabar las opiniones de todos los agentes.

Iriarte cree que se puede llegar a un acuerdo: "Hay formas y caminos para un acuerdo educativo, pero todos debemos hacer un esfuerzo"; también el Gobierno Vasco. "Todos tendremos que dejar algo de lado, pero hay una oportunidad de construir una educación vasca de calidad", ha indicado.

Sobre el autogobierno

Preguntada por si realmente se va a abordar el debate sobre el autogobierno en este año político, Iriarte ha recordado que "hay un acuerdo básico y no se ha hecho para guardarlo en un cajón". en referencia al acuerdo con PNV y Elkarrekin Podemos. "Tendremos que decidir qué hacer con eso", ha dicho.

Una opción puede ser atraer al PSE, y la otra, "aceptar el veto socialista, por ejemplo en el derecho a decidir". EH Bildu no tiene intención de presentar ninguna proposición no de ley sobre este asunto, pero Iriarte ha dejado claro que no quieren dejar que el caso se prolongue en el tiempo.

La portavoz de EH Bildu ha añadido que "no se cerrará el debate sobre el derecho a decidir y sin ese derecho no se podrán renovar y poner en vigor los derechos históricos".

Polémica por el acto de Sare en Arrasate

Iriarte cree que la ultraderecha y la derecha crearon "una mentira, un fake". Se cumplen 10 años de la Declaración de Aiete y "estamos mejor", aunque está por mejorar mucho, "en la reparación de las víctimas y en el tema de los presos".

Lo que quería Sare con este acto es era "que no exista la cadena perpetua". No fue un homenaje, no fue una bienvenida, "era una petición legítima y han enredado y tensado la situación", ha dicho Iriarte. En su opinión, el PNV y el PSE apoyaron en parte a esa otra parte y eso fue "una irresponsabilidad".