24/09/2021 11:51 Política Entrevista Erkoreka: "La detención de Puigdemont no va a traer buenas consecuencias a la mesa de diálogo" EITB Media El consejero de Seguridad del Gobierno Vasco confía, no obstante, en que el futuro de Cataluña se solucione "a través del diálogo y que la detención no sea finalmente un obstáculo". Sobre la pandemia, admite que levantar el estado de emergencia sanitaria "es una posibilidad"

El vicelehendakari primero y consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha afirmado que la detención de Carles Puigdemont es consecuencia de haber "judicializado un problema político". Advierte, sin embargo, que aún ha de verse qué decide la Justicia italiana: "El arresto ha sido decisión policial, pero la decisión de extraditarlo al Estado español es de un juez. Ya vimos lo que sucedió en Alemania, la policía lo detuvo y luego un juez, en base a cuestiones jurídicas, determinó que no era procedente".

En una entrevista a Euskadi Irratia, Erkoreka también ha destacado que han de aclararse las dudas que existen sobre la inmunidad del expresidente catalán y ha lamentado que, en cualquier caso, este arresto "no va a traer buenas consecuencias a la mesa de diálogo. Espero aún así que el futuro de Cataluña se solucione a través del diálogo y que la detención no sea finalmente un obstáculo".

Situación epidemiológica de Euskadi

Sobre la buena evolución de la pandemia en Euskadi, Erkoreka ha admitido que levantar el estado de emergencia sanitaria "es una posibilidad". "¿Sería lógico, verdad? Una vez que los indicadores están por debajo de cierto nivel, la propia ley dice que sería procedente, lógico y legal levantar el estado de emergencia. Pero hay que verlo, porque aún estamos en camino y no hemos llegado a ese nivel", ha señalado.

Según Erkoreka, desde el Gobierno Vasco se realiza a diario un seguimiento de la evolución de la pandemia y se está constatando que "la situación va por el buen camino y la dirección de todos los indicadores es positiva" No obstante, ha matizado que la decisión corresponde al lehendakari. En esa línea, ha dicho que la semana que viene se reunirá el comité técnico y que en base al dictamen emitido, Urkullu decidirá convoca al Comité Asesor del LABI.

Incidentes

Cuestionado por los criterios para organizar los dispositivos policiales ante aglomeraciones, Erkoreka ha asegurado que no existe un "criterio único": "Estamos viendo que en Europa se está imponiendo un modelo y que la juventud europea lo está siguiendo. Cuando la Policía interviene para impedir comportamientos contrarios a las medidas en vigor, hacen frente a los agentes, a veces incluso lanzando piedras o botellas", ha lamentado.

Sobre las denuncias sobre inseguridad de los vecinos de la calle Juan de Bilbao de San Sebastián y la calle Somera de Bilbao, el consejero de Seguridad ha desmentido que en ambos casos exista tal cosa: "No es falta de seguridad. Habría que precisar de qué hablan los vecinos y los hosteleros cuando hablan de ello. Es un problema de convivencia. La inseguridad viene cuando hay amenazas graves, cuando la integridad de las personas o los bienes están en peligro".

Autogobierno

En materia de transferencias, Erkoreka se ha mostrado convencido de que antes de finalizar el año se reunirá la Comisión bilateral entre el Gobierno español y el vasco: "Es un asunto que pactamos la semana pasada. Se convocará un reunión para analizar las transferencias pendientes: el IMV y la gestión ferroviaria".

Según el vicelehendakari, el Gobierno "no tiene previsto tomar la iniciativa" en caso de que la ponencia sobre autogobierno no avance: Lo que tenemos pactado y escrito es que todo el debate sobre el futuro del autogobierno se va a situar en el Parlamento y que el Gobierno puede responder a lo que le solicite el Parlamento". No obstante, se ha mostrado esperanzando, ya que según él, el acuerdo es "posible".

PSE-EE

En cuanto al cambio de líder en el seno de los socialistas vascos, Erkoreka cree que no influirá en la coalición de gobierno: "No tengo miedo. La relación entre ambos socios es sólida y hay un compromiso firme de sostener al ejecutivo. A corto plazo, o preveo cambios en esta legislatura, ni de lejos. Es más, diría que Eneko Andueza está muy contento con la coalición".