14/10/2021 12:11 Política Conferencia de Aiete - 10 años Agus Hernan: "Nuestro proceso ha sido muy novedoso y se ha seguido con atención en todo el mundo" EITB Media El entonces coordinador de Lokarri y responsable de la conferencia de Aiete, Paul Ríos, ha recordado, a su vez, que la cumbre fue un hito, aunque "el final de ETA llegó tarde". "No teníamos un plan B", ha dicho.

Noticias (1) Una veintena de ponentes reflexionarán sobre los logros y retos del proceso de paz tras 10 años desde Aiete

"Aiete fue un hito", así lo han subrayado en Euskadi Irratia Paul Rios, el entonces coordinador de Lokarri, y Agus Hernan, portavoz del Foro Social, dos de las entidades organizadoras de la Conferencia de Aiete.

La Conferencia Internacional para promover la resolución del conflicto en el País Vasco, celebrada el 17 de octubre de 2011, reunió a personalidades internacionales de la política y la pacificación de la talla de Kofi Annan, Bertie Ahern, Gro Harlem Brundtland, Pierre Joxe, Gerry Adams y Jonathan Powell. Concluyó con un acuerdo en el que, entre otras cosas, se instaba a ETA a abandonar la actividad armada. Tan solo tres días después, el 20 de octubre de 2011, ETA anunciaba el fin definitivo de su actividad armada.

Paul Rios ha recordado "con orgullo" lo acontecido hace una década, recuerda aquellos días como "una experiencia muy buena"; aunque, desde la perspectiva actual, opina que no todo ha sido positivo en el camino; por una parte, porque el final de ETA llegó "tras muchos años de trabajo para lograrlo, pero llegó tarde", y, por otra, porque no se preparó un plan B: "esperábamos que el Gobierno de España diera pasos y que abriera un proceso de diálogo con ETA, pero no fue así. Y no teníamos ninguna alternativa pensada", ha admitido.

Agus Hernan, por su parte, ha recalcado que, efectivamente, ante la inmovilidad del Gobierno de España, "la alternativa vino desde la sociedad civil", se creó el Foro Social y ahí se creo otro marco y un proceso "muy novedoso que se ha seguido con atención en todo el mundo". Hernan ha explicado que gracias a la sociedad civil organizada se ha logrado, "no sin dificultades", el desarme de ETA, la disolución de la banda y se han ido trabajando otros aspectos con procesos de facilitación desde la sociedad civil, "construyendo poco a poco consensos amplios" en ciertos ámbitos, "como los derechos de los presos o el derecho de todas las víctimas al reconocimiento, a la justicia y la reparación".

El coordinador del Foro Social apunta, además, que se han dado pasos también para establecer las bases de la construcción de una memoria crítica inclusiva, aunque señala que "hoy en día las desavenencias entorno a cómo debe ser el relato son manifiestas". Ha incidido en que, pasados 10 años, existen nuevos retos como cómo el de "construir una convivencia democrática o en encontrar el modo de transmitir a las nuevas generaciones los elementos necesarios para ello".

El objetivo principal de las Jornadas Internacionales Aiete 10 años. Enseñanzas y Retos que se celebrarán desde hoy hasta el sábado con motivo de este décimo aniversario, es precisamente compartir los aprendizajes y conocimientos adquiridos durante estos últimos años del proceso.

Preguntado por los actos de bienvenida a presos de ETA, ha explicado que "se ha trabajado mucho de modo discreto" y los actos de este tipo son cada vez menos. Ha subrayado además, que ha que cambiar "el marco de la crispación" por un marco "constructivo", fuera del eco mediático y seguir trabajando de modo discreto.

Hernán ha asegurado que" el proceso de cierre del ciclo de la violencia está en marcha", buscando siempre "garantizar que no se repitan los episodios violentos del pasado", lo cual pasa por "construir, como estamos haciendo, una nueva cultura política, una cultura democrática basada en los Derechos Humanos y en la paz". poniendo especial atención en cómo recogen el testigo las nuevas generaciones.