Política

División en la organización

Un grupo de jóvenes niega que Iratzarri se haya desvinculado de Aralar

Redacción

29/02/2012

Un grupo de jóvenes de Iratzarri ha anunciado la intención de continuar con el proyecto en el seno de Aralar.

Un grupo de jóvenes ha asegurado que la organización juvenil Iratzarri no se ha desvinculado del proyecto de Aralar, como anunció el pasado fin de semana parte de este colectivo tras una reunión mantenida en Bilbao.



Así lo ha anunciado en una rueda de prensa el miembro de Iratzarri Aritz Romeo, quien ha comparecido junto a otros siete militantes de este colectivo, en representación de otros "muchos", en una rueda de prensa celebrada en la sede central de Aralar en Donostia.



Durante su comparecencia, Romeo ha explicado que la reunión tras la que el pasado sábado se hizo público un comunicado según el cual Iratzarri se desvinculaba de Aralar para "recuperar su independencia como organización juvenil" no fue "democrática", ya que no se convocó a toda la militancia y en el orden del día no estaba claro lo que se iba a votar.



Romeo ha opinado asimismo que una decisión de la importancia den la que se adoptó en esta reunión no debe tomarse en una asamblea, sino en un congreso.



Por este motivo, ha anunciado la intención de los comparecientes en la rueda de prensa de Donostia de continuar con el proyecto de Iratzarri en el seno de Aralar.



"Pese a la decisión de algunos -ha añadido-, hay un montón de jóvenes en Aralar dispuestos a trabajar para Aralar, dentro de Aralar y en base al proyecto político de Aralar", porque "Iratzarri no tiene sentido fuera" de este partido.



"Iratzarri es parte constitutiva de Aralar y por lo tanto la legitimidad sobre el nombre la tienen las personas que están dispuestas a trabajar en positivo por sacar adelante el proyecto político", ha insistido Romeo, antes de pedir a "quien haya decidido desvincularse" que respete las decisiones que la mayoría de Aralar adoptó en su último Congreso.