Política

Parlamento Vasco

Basagoiti: 'Tiene que elegir, señor López: o Batasuna o el PP'

Redacción

08/03/2012

El PP rechazará la ponencia especial del lehendakari si en ella participa la izquierda abertzale. PNV, PSE, Aralar, EA y Ezker Anitza han defendido la puesta en marcha de dicho foro en el Parlamento.

El presidente del PP del País Vasco, Antonio Basagoiti, ha exigido al lehendakari aclaraciones sobre la ponencia parlamentaria sobre el fin del terrorismo que ha propuesto, y ha expresado su temor a que finalmente se convierta en la mesa de partidos que pide la izquierda abertzale.

En su turno de réplica, Basagoiti ha asegurado que no es su intención "abrir simas" con el resto de grupos parlamentarios en materia de fin del terrorismo, pero se ha mostrado convencido de que el lehendakari "está errando" en los últimos tiempos "en competencia también con algunos portavoces del PNV".

Basagoiti ha preguntado al lehendakari si esa ponencia estará abierta a Batasuna o la izquierda abertzale y le ha exigido garantías de que no va a participar ni ser invitado ningún colectivo que no exija la desaparición de ETA y el reconocimiento del daño causado. "Eso es un coladero para que vaya entrando Batasuna antes o después", ha insistido. "Tiene que elegir, señor López: o Batasuna o el PP", ha subrayado.



Basagoiti ha insistido en que el PP no tiene intención de "abrir grietas" sobre una cuestión en "la que debemos compartir lo esencial", como es la condena de ETA y el resto de puntos del Acuerdo del Congreso. "Justo lo que Batasuna sigue sin hacer", ha recalcado, insistiendo en que "no podemos consentir que la imagen del desecho gubernamental de Gipuzkoa sea la que tome el relevo a la Euskadi amenazada por ETA".

"El estado de Derecho sabrá siempre estar en la posición justa y legal que favorezca la convivencia", ha asegurado, convencido de que se puede poner punto final a ETA pero sin "situar los intereses de la banda y su mundo en el centro del debate político".



PNV



El portavoz del PNV, Joseba Egibar, ha defendido la ponencia abierta anunciada por el lehendakari y ha pedido que este foro trabaje con discreción y responsabilidad.



Asimismo, ha hecho hincapié en la importancia de una política penitenciaria "más flexible y mejor orientada", que ayude a consolidar la paz, y ha propuesto que la Cámara vasca "habilite políticamente" al Gobierno del PP a hablar con quien quiera directamente de las cuestiones que afectan a los presos de ETA, al margen de las situaciones colectivas o personales que conforme a la legalidad pueda desarrollar.



Por otra parte, ha explicado que en Euskadi y en el Estado español ha existido quien ha defendido la tesis de que "todo es ETA". Egibar ha afirmado que, por todo ello, "hay que admitir la pluralidad de interpretación" de lo ocurrido en Euskadi. "El relato tiene que ser completo y la memoria también; lo que hay que construir es un suelo

ético", ha manifestado.

En otro punto de su intervención, ha analizado la trascendencia del acuerdo alcanzado en el Congreso de los Diputados en materia de pacificación. En su opinión, lo más relevante de dicho pacto -respaldado por todos los partidos salvo UPyD y Amaiur- fue que el PP decidió no apoyar la ilegalización de Amaiur y Bildu planteada por UPyD, cuando "hace unos meses" defendía dicha medida.

Egibar ha asegurado que con esta decisión, el PP "lanza un mensaje" al Tribunal Constitucional, que debe decidir sobre la no legalización de Sortu, en relación a cuál debe ser su decisión sobre esta marca de la izquierda abertzale.



PSE-EE



El portavoz del PSE-EE, José Antonio Pastor, ha respondido a Basagoiti que "no va a propiciar la presencia de ningún partido u organización ilegal" en la ponencia parlamentaria de convivencia. No obstante, ha precisado que no se puede limitar "el color político de la asociación o el representante institucional que pueda venir".



"El lehendakari ha hablado de que se pueden incorporar a las discusiones a ponencia o se pueda citar a representantes institucionales, de asociaciones, de entidades de todo tipo y, evidentemente, lo que no se puede limitar es el color político de la asociación o el representante institucional que pueda venir", ha añadido.



Pastor ha manifestado que, en su discurso, el lehendakari no ha puesto encima de la mesa "ninguna cautela sobre el sistema democrática, ni ha abierto la puerta, ni ha dado alas a ninguna expresión que no sea estrictamente democrática".



Aralar

La parlamentaria de Aralar Aintzane Ezenarro se ha mostrado a favor de la creación de una ponencia parlamentaria de la convivencia planteada por el lehendakari, Patxi López, porque cree es "imprescindible" y puede ser un instrumento para "avanzar".



En su turno de intervención en el Parlamento vasco, la representante de Aralar ha defendido que se debe abrir el diálogo a todos e impulsar "debates de horas entre quienes pensamos diferentes".

Por otra parte, ha manifestado que está de acuerdo con el lehendakari en que hay que "conocer la verdad", pero ha asegurado que no se puede hacer una "clasificación de las violencias y las víctimas" porque ello "no ayuda a avanzar". En este sentido, ha señalado que se deben "tener en cuenta todas las violencias".

Asimismo, ha criticado la "cruel" política penitenciaria y ha defendido que se debe ir superando con procesos de acercamiento o "excarcelaciones paulatinas". A su juicio, el proceso de Irlanda puede ser un "espejo" y ha defendido el proceso de reinserción y excarcelación que llevaron a cabo con los presos del IRA.

EA

El parlamentario de EA, Juanjo Agirrezabala, ha emplazado al lehendakari, Patxi López, a aclarar si la "ponencia especial de la convivencia" propuesta este jueves incluirá a la izquierda abertzale y si abordará el "conflicto político entre Euskal Herria y España".

Además, ha censurado que haya realizado "relato sesgado" de "lo ocurrido" en Euskadi y de acordarse "sólo" del nombre de las víctimas de ETA y de "un solo dolor".

También ha censurado que haya responsabilizado a los presos de ETA de su situación y, tras asegurar que "algo tendrá que decir el Estado", ha aludido a la 'doctrina Parot'.

Ezker Anitza

El parlamentario de Ezker Anitza, Mikel Arana, ha asegurado que su grupo parlamentario apoyará la ponencia sobre convivencia propuesta por el lehendakari, Patxi López, si se separa la paz de la normalización política.

En su intervención en el pleno en el que el lehendakari ha expuesto en el Parlamento vasco sus propuestas para la consolidación de la paz en Euskadi, Arana ha recordado que su formación siempre ha sido partidaria de que existan "ponencias, mesas, foros con la participación de todas las sensibilidades políticas en Euskadi".

UPyD

El parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, ha expresado la negativa de su formación a apoyar ponencias "en las que puedan participar quienes no han condenado y roto con ETA, que asuman la agenda de Batasuna o digan que ETA no existe". "No apoyaremos ponencias que tengan como objetivo resolver los problemas de Batasuna", ha zanjado.