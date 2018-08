Política

Parlamento vasco

La IA pedirá la disolución del Parlamento si no participa en el foro

Redacción

08/03/2012

Maribi Ugarteburu ha valorado que el lehendakari haya "movido ficha", pero ha subrayado que la izquierda abertzale debe participar en igualdad de condiciones en la comisión del Parlamento.

La izquierda abertzale ha reclamado su participación "en igualdad de condiciones" a la de otros agentes políticos en un foro parlamentario que aborde las soluciones al "conflicto político" tras el fin de ETA y, si no es así, pedirá la disolución del Parlamento vasco por ser "ilegítimo".



La portavoz de la izquierda abertzale, Maribi Ugarteburu, acompañada del parlamentario de EA, Juanjo Agirrezabala, y del representante de Alternatiba, Oskar Matute, integrantes de la coalición Bildu, han comparecido en los pasillos de la Cámara de Vitoria-Gasteiz para dar su opinión sobre las propuestas que el lehendakari, Patxi López, ha presentado hoy sobre paz y convivencia.



Ugarteburu ha valorado que el lehendakari haya "movido ficha" pero al mismo tiempo ha criticado que haya presentado una versión "parcial" de lo sucedido en Euskal Herria y que no haya estado "a la altura" de lo que exige la mayoría social vasca porque sigue manejando un esquema "de vencedores y vencidos" contrario a las soluciones.



Ha lamentado que Patxi López siga negando la existencia del conflicto político y también que quiera excluir a la izquierda abertzale de un foro parlamentario como el que ha planteado durante su discurso.



En este sentido la portavoz de la izquierda abertzale ha mostrado su "absoluta disposición" a sentarse en cualquier foro de diálogo pero participando en "absoluta igualdad" de condiciones que el resto de agentes políticos.



Si no fuera así, ha añadido, la izquierda abertzale pediría la disolución inmediata del Parlamento vasco.