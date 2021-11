18/11/2021 18:10 Política Ley de Memoria Democrática El PSOE afirma que no se tocará la Ley de Amnistía y que no se juzgarán los crímenes del franquismo AGENCIAS | EITB MEDIA El ministro Félix Bolaños ha asegurado que la enmienda de PSOE y Unidas Podemos a la Ley de Memoria Democrática viene a reforzar la Ley de Amnistía y que, por lo tanto, no se abrirá la puerta para juzgar a criminales franquistas. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Una concentración en Pamplona pide juzgar al ministro franquista Rodolfo Martín Villa. Foto: EFE Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

Un día después de que el PSOE y Unidas Podemos anunciaran un pacto para modificar la Ley de Memoria Democrática para abrir una vía que permita investigar y juzgar los crímenes del franquismo, el ala socialista del Gobierno español ha enfriado las expectativas al asegurar que los cambios no afectarán a la Ley de Amnistía ni tampoco al régimen del 78.

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha asegurado este jueves que lo que hace la Ley de Memoria Democrática y las enmiendas pactadas entre el PSOE y Unidas Podemos, no es derogar ni dejar sin efecto la Ley de Amnistía de 1977 sino todo lo contrario, porque lo que hace es ratificar su vigencia y reafirmar que se tiene que interpretar conforme a los tratados internacionales.

Por ello, Bolaños ha admitido que cuando la nueva norma entre en vigor, la situación jurídica en España seguirá siendo exactamente la misma que ahora, que es la que hay desde 2002, cuando se ratificó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y se estableció que la ley debía aplicarse siguiendo el derecho internacional.

"Ningún cambio. Lo que se va a poder hacer cuando entre en vigor la ley es exactamente lo mismo que desde 2002", ha enfatizado, en una entrevista en Onda Cero.

En ese sentido, ha reconocido que las dificultades que existen ahora para juzgar los crímenes del franquismo seguirán siendo las mismas, y que tienen que ver, a su juicio, con la irretroactividad de la legislación penal.

Bolaños ha asegurado que al no ser la Ley de Memoria Democrática una ley orgánica, no va a afectar a la legislación penal; y que, además, esa legislación penal no permite la retroactividad.

"No podemos establecer una norma en el año 2021 que se aplique a actuaciones que se realizaron en el año 70 o 72", ha insistido.

En todo caso, el Gobierno español tendrá que hablar con todos los grupos porque necesita 176 escaños para sacar la ley adelante y entre el PSOE y Unidas Podemos solo suman 155.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ya advirtió ayer de que la única manera para poder juzgar los crímenes del franquismo es necesario cambiar la Ley de Amnistía, tal y como solicitan las fuerzas independentistas en el Congreso.

Por eso, acusó al PSOE y a Unidas Podemos de "engañar" a la gente y de "vender humo" al entender que ese pacto solo sirve para lograr la reparación económica o patrimonial de las víctimas del franquismo.