18/01/2022 11:20 Política Nuevo partido Nace Feministas al Congreso para desarrollar la agenda feminista y "acabar con el abuso a las mujeres" Agencias | EITB Media La formación se presenta hoy y concurrirá a las próximas elecciones generales."Si no llegamos a las instituciones, nos quedaremos en la queja y la protesta", argumenta su presidenta Pilar Aguilar.

El partido Feministas al Congreso (FAC), que se presenta este martes, nace con la intención de desarrollar la agenda feminista, "reclamar en todos los sectores políticas que acaben con el abuso a las mujeres" y "combatir con medidas consistentes y concretas la feminización de la pobreza" en el Congreso de los Diputados. La presidenta de FAC, la profesora y activista Pilar Aguilar, ha anunciado que se presentarán a las próximas elecciones generales. "Si no llegamos a las instituciones, nos quedaremos en la queja y la protesta, pero no tendremos acceso a los mecanismos que ejercen el poder", aduce en una entrevista con EFE.

El partido, que se comenzó a fraguar en marzo de 2021, completa su ejecutiva con la profesora de Sociología de la Universidad Complutense Fátima Arranz, en la Vicepresidencia; la psicóloga Puri Liétor, en la Secretaría General; la profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona Juana Gallego, en la Vicesecretaría General Primera; y la doctora en Derecho Sandra Moreno, en la Vicesecretaría General Segunda.

Según informan, desde su formación han recibido "muchas solicitudes de afiliación", y han recibido el apoyo de "más de 2000 mujeres y hombres". Sobre estos últimos, dicen que nunca dirigirán el partido. "Los hombres pueden ser feministas, y no vamos a vetar su entrada (...) Ahora los partidos están dirigidos por hombres que colocan a mujeres en posiciones estratégicas para mantener el control", explica.

Preguntada por la labor del Gobierno español en materia de feminismo, y más concretamente por el Ministerio de Igualdad, Aguilar se muestra tajante: "El Ministerio de Igualdad no ha hecho nada. Esperamos contundencia, no un tuit. Debería estar presionando y pactando con todos los ministerios para mejorar la vida de las mujeres, pero no es su caso".