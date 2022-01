20/01/2022 21:06 Política Ingreso Mínimo Vital PSOE y PNV se reúnen para tratar de poner fin a la polémica sobre la transferencia del IMV EITB MEDIA Ambos partidos pactaron el traspaso del Ingreso Mínimo Vital en mayo de 2020, pero el acuerdo no acaba de ejecutarse y el Gobierno español plantea ahora una cesión temporal, algo que el PNV no está dispuesto a aceptar. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Eneko Andueza y Andoni Ortuzar durante la reunión en Sabin Etxea. Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

Delegaciones del PSOE y PNV se han reunido esta tarde en Bilbao para tratar de desbloquear la negociación sobre los detalles del traspaso de la competencia del Ingreso Mínimo Vital a Euskadi y zanjar la polémica que ha suscitado en las últimas semanas este tema entre ambos partidos.

La delegación socialista ha estado formada por el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán; el portavoz en el Congreso, Héctor Gómez; y el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza.

Por parte del PNV han acudido al encuentro su presidente Andoni Ortuzar y el portavoz jeltzale en el Congreso, Aitor Esteban.

Ambos partidos pactaron el traspaso del Ingreso Mínimo Vital en mayo de 2020, pero el acuerdo no acaba de ejecutarse y el Gobierno español plantea ahora una cesión temporal, algo que el PNV rechaza.

"Cuando nos tienen que mandar el último papel que no había más que poner el membrete de los dos gobiernos al acuerdo que habíamos tejido, nos quieren meter de rondón una cosa que es inaceptable, que el traspaso no sea traspaso, sino que sea por una cesión temporal por diez años prorrogable, y eso no es traspaso, ni lo que habíamos pactado, ni el modo que tenemos de proceder en el Estatuto de Gernika"", ha destacado Andoni Ortuzar esta mañana en una entrevista realizada en el programa Boulevard de Radio Euskadi.

En ese sentido, ha avisado de que si el Gobierno español "incumple" el acuerdo para el traspaso del IMV, las relaciones entre el PNV y el Ejecutivo de Pedro Sánchez se romperán en el Congreso.

Pocas horas después, la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno español, Isabel Rodríguez, ha insistido en que el compromiso político del Ejecutivo español para el traspaso de las competencias relativas al Ingreso Mínimo Vital "es total", aunque también ha afirmado que todavía quedan trámites pendientes.

Así, ha explicado que el Ministerio está pendiente de la respuesta del Gobierno Vasco a un último documento que le fue enviado desde Madrid el pasado 30 de diciembre.