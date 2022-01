20/01/2022 10:22 Política Radio Euskadi Ortuzar: "Si se incumple la transferencia del IMV se va todo al carajo" Eider Garaikoetxea O. | EITB Media Reforma laboral: "El PNV votará 'no' si no se garantiza la prevalencia del marco vasco". Alonsotegi: "Yo no lo llamaría corrupción, porque no ha habido enriquecimiento ilícito". Escuchar la página Escuchar la página

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, se ha mostrado contundente sobre la necesidad de traspasar íntegramente la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) al Gobierno Vasco: "Si se incumple la transferencia del IMV se va todo al carajo".

En una entrevista al programa "Boulevard" de Radio Euskadi, el dirigente jeltzale ha descartado la primera propuesta realizada por el Gobierno español de una cesión temporal de la competencia. "Una cesión temporal prorrogable del IMV no es un traspaso. Ni es lo acordado, ni el modo de proceder del Estatuto de Gernika", ha ahondado.

Cuestionado por si el ministro Escrivá es parte del problema en la negociación, Ortuzar ha admitido que "es un ministro obstáculo, no solo con nosotros".

Sobre la reforma laboral, ha insistido en que "el PNV votará 'no' si no se garantiza la prevalencia del marco vasco. "Ni abstenciones técnicas, ni dejarlo pasar, va a ser 'no'", ha añadido. En ese sentido, ha aclarado que así se lo ha trasladado él personalmente a todos los interlocutores de la mesa de negociación: "Todos saben que el PNV va a decir que 'no'", ha subrayado.

Ha explicado que el Grupo Vasco ha puesto "una sola condición" para apoyar la reforma, "y no es difícil", en su opinión. "Cuando haya controversia en los convenios de empresa, que siempre hay que tener una referencia a un marco de protección mínimo para los trabajadores, que ese marco de referencia sea el convenio autonómico, en nuestro caso el acuerdo interprofesional vasco que, además, esta firmado con el aval del 100 % de los sindicatos y la patronal", ha explicado. Asimismo, ha recalcado que esa prevalencia ha de tener "rango de ley". "Ya estuvo en vigor, y no se cayó el mundo", ha añadido.

El líder jeltzale se ha referido, de este modo, al sentido del voto del PNV en el Congreso de los Diputados a la nueva reforma laboral pactada por el Gobierno español, CEOE y los sindicatos CCOO y UGT.

Por último, preguntado por el acuerdo alcanzado por el exalcalde del PNV de Alonsotegi, José Luis Erezuma, y otros procesados por corrupción para evitar un juicio, Ortuzar ha afirmado que siente "pena" por lo sucedido, aunque ha puntualizado, "sin quitar gravedad a las cosas", que él no lo llamaría corrupción, "es una mala práctica, es una irregularidad, y no hay que hacer así las cosas, pero también es verdad que no ha habido enriquecimiento ilícito por parte de nadie; hicieron una chapuza intentando arreglar una situación".