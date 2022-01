24/01/2022 12:28 Política Entrevista en Euskadi Irratia Esteban: "Si no se dan prisa con la transferencia del IMV, no se aprobará la reforma laboral" EITB MEDIA El portavoz del PNV en el Congreso le ha recordado a Sánchez cuáles son las condiciones. De no ser así, ha dejado claro que la reforma laboral no saldrá adelante sin antes negociarse en el Parlamento. Seguirán apoyando el "no", si no se priorizan los pactos con la CAV. Escuchar la página Escuchar la página

Aitor Esteban, portavoz del PNV en el Congreso, ha avisado a Sánchez de que tomarán medidas si no se dan prisa en lo que a la transferencia del Ingreso Mínimo Vital se refiere. Es decir, Esteban ha asegurado que no aprobarán la reforma laboral, "ni ningún otro asunto". Para ello ha puesto de plazo febrero, y ha subrayado que perderán el apoyo del PNV si no cumplen lo acordado.

Esteban se ha mostrado contundente al decir que no apoyarán la reforma laboral, a no ser que prioricen los acuerdos pactados con la Comunidad Autónoma Vasca. "Con esto no queremos decir que haya que poner patas arriba los acuerdos, pero sí que hay que organizar ciertas cosas", ha dicho en el programa 'Faktoria' de Euskadi Irratia. "Eso lo entendería hasta Europa", ha subrayado.

También ha recordado que priorizar esos pactos no ha estado sobre la mesa, y que no le han dado suficiente importancia.

"Es lo que nos ha dicho la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, otra cosa es que tras el acuerdo cambien las cosas". Según el portavoz jeltzale, Sánchez quiere dar una imagen perfecta cerrando un acuerdo entre sindicatos y patronal y teniendo el apoyo del Parlamento. "No vamos a caer en falsedades", ha opinado. "Es importante conseguir mayorías, sobre todo en el Parlamento", ha concluido.