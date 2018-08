Política

Zabaleta hablará hoy con Ezenarro para reconducir la situación

02/04/2012

Afirma que hay margen, a través del diálogo, para que no tengan que abandonar la formación.

El coordinador general de Aralar, Patxi Zabaleta, hablará este lunes con la portavoz de Aralar en el Parlamento vasco, Aintzane Ezenarro, tras pedir a tres parlamentarios en esta Cámara que pongan sus cargos a disposición del partido por votar a favor de la creación de una ponencia de paz y convivencia que, a su juicio, supone "exclusiones". A su juicio, hay margen, a través del diálogo, para que no tengan que abandonar la formación, pero hay que "reconsiderar actuaciones y los principios a los cuales se tiene que actuar".

En una entrevista concedida a ETB, Zabaleta ha recordado que la postura de su partido adoptada por unanimidad en el comité ejecutivo fue "que se mantuviera el texto de la presentación de la ponencia, en el que constaba expresamente el principio de 'sin exclusiones'".

En este sentido, ha señalado que "ese principio no fue mantenido, sino que fue modificado" por el PP y el PSE-EE, por lo que el término "sin exclusiones' no consta "y la propuesta quedó, no sólo desvirtuada, sino inservible".

Por ello, espera poder intercambiar "alguna opinión" este lunes con la portavoz parlamentaria de Aralar, Aintzane Ezenarro, tras haber pedido que se pongan a disposición del partido los cargos de los tres parlamentarios que votaron a favor de la creación de la ponencia sobre paz y convivencia (tres de los cuatro parlamentarios de la Comunidad Autónoma Vasca: Ezenarro, Mikel Basabe y Oxel Erostarbe).

A su juicio, esta petición se hace "como fórmula para tratar de dialogar a ese respecto". "Dentro del partido también debemos dialogar, pero nuestra posición es muy clara, porque, si no, no sólo no va a servir para nada esa ponencia parlamentaria, de hecho ya no sirve para nada, sólo para que se hayan cubierto las espaldas algunas formaciones políticas que necesitaban ese tipo de actuaciones".

A su juicio, "hay margen, a través del diálogo y del acuerdo", para que no tengan que abandonar la formación, "como lo ha expresado claramente Dani Maeztu". "Hay que reconsiderar las actuaciones y los principios a los cuales se tiene que actuar", ha destacado.